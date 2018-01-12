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Facebook kullanıcılarının kafası yine karışacak!

Facebook bugün açıkladığı güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için 'haber kaynağı' sıralamasında değişikliğe gidiyor

Facebook kullanıcılarının kafası yine karışacak!

Facebook bugün açıkladığı güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için 'haber kaynağı' sıralamasında değişikliğe gidiyor

12 Ocak 2018 Cuma 20:00
Facebook kullanıcılarının kafası yine karışacak!
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NTV'nin haberine göre, yapılacak bu güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak. Bunun yanı sıra haber kaynağı değerleri ile uyumlu olarak insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak. Konuyla ilgili Facebook'un haber kaynağı müdürü Adam Mosseri, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla "Facebook, insanları birbirine yakınlaştırmak ve ilişkiler inşa etmek üzere kurulmuştu. Bunu gerçekleştirmenin yollarından birisi insanları kendi haber kaynaklarında, arkadaşları ve ailelerinden gelen anlamlı paylaşımlarla buluşturmak. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yapıyoruz" dedi. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise konuyla ilgili detaylı bir açıklama metnini yine kendi Facebook hesabında paylaştı. Facebook, halihazırda paylaşımların haber kaynağında ne kadar yukarıda çıkacağını belirlemek için kaç kişinin bir paylaşıma tepki verdiği, yorum yaptığı veya paylaştığı gibi göstergeleri kullanıyor. Bu güncelleme ile, bir konuşmayı tetikleyen ve anlamlı etkileşimlere ilham veren gönderilere de öncelik verecekler. Bunun için de kullanıcıların arkadaşlarıyla paylaşmak istediği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracaklar. Bu gönderiler tavsiye isteyen bir arkadaşın ya da seyahati için mekân önerileri arayan bir tanıdığın gönderileri veya bir haber, makale, video gibi karşılıklı yorum yapmaya ve tepki vermeye teşvik eden gönderiler olacak. Öte yandan, kullanıcıların beğendiği sayfaların gönderileri haber kaynağında görünmeye devam edecek; ancak bu gönderilerin haber kaynağındaki sayıları eskiye oranla azalabilir.

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