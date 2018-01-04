Facebook çöktü mü, neden açılmıyor 2018?

INSTAGRAM Facebook çöktü mü sorusu ile ilgili internette sorgu yapıldığında Instagram ve Facebook için herhangi bir sunucu problemi olmadığı görülüyor.

Diğer yandan İnstagram'da da erişim sorunu olduğu görüldü. Şu ana kadar Facebook'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya devi olan Facebook'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde sorun devam ederken Türkiye'de de bağlantı sorunu devam ediyor. Yaşanan bağlantı sorunu akıllara 'Facebook çöktü mü?' sorusunu getirdi. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman düzelecek?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Saat 18.00'dan beri küresel çapta Facebook ve Instagram'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Hesap erişimlerinde sıkıntı yaşanan Facebook ve Instagram'da bağlantı sorunu hala devam ediyor. Facebook'ta dünya genelinde totalde yüzde 39 erişim sorunu yaşanıyor. Oturum açma esnasında yüzde 36 bağlantı sorunu yaşanırken, mobil uygulamada yüzde 23 erişim sorunu yaşanmaktadır.

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf sosyal ağı Instagram'da da benzer bir sıkıntı yaşanıyor. Kullanıcılar tıpkı Facebook'a giriş, kullanım ve uygulama erişiminde sorun yaşıyorlar.

HACKER SALDIRISI MI?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Facebook ve Instagram servis sağlayıcılarına büyük bir hacker saldırısı olabileceği ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Facebook ve Instagram'da yaşabnan erişim sorununun kaynağında hacker saldırısının mı yoksa başka bir sebebin mi yattığı şirketin yapacağı açıklamanın ardından netlik kazanacak.

'FACEBOOK VE INSTAGRAM YAVAŞ'

Herkes 'facebook ve instagram neden açılmıyor' sorusunun yanıtını ararken bazı kullanıcılar da hesaplarına erişim sağlayabildiklerini fakat ciddi bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu dile getiriyor. Bazı kullanıcıların hesaplarına giriş yapamaması bazı kullanıcıların ise giriş yaptıktan sonra hesaplarında yavaşlama yaşaması sorunun kaynağında bir hacker saldırısının olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Facebook'tan sorunla ilgili standart koşullarda kullanıcılara sunulan 'bakım' mesajları iletildi. Bu mesajın ardından bazı kullanıcıların hesaplarına ulaşabildiği fakat yavaşlama sorununun sürdüğü öğrenildi.