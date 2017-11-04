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Facebook'a yepyeni özellik geliyor!

Facebook, yeni GIF desteklik anket özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliği çok seveceksiniz

Facebook'a yepyeni özellik geliyor!

Facebook, yeni GIF desteklik anket özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliği çok seveceksiniz

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:00
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
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YENİLİKLERİNE hız kesmeden devam eden Facebook, şimdi de anket özelliğini geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Facebook Anketler özelliği, bildiğiniz gibi sadece metin ile yapılabiliyordu. Facebook, sosyal medyada sıkça kullanılan GIF özelliğini anketler özelliğine eklemek için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
Belli başlı Facebook kullanıcıları üzerinde test edilen GIF destekli anket özelliği ilk olarak Facebook masaüstü platformuna daha sonra iOS ve Android uygulamalarına gelecek. Bu özellik ile Facebook'ta anket oluştur dediğiniz zaman metinlerin üzerine GIF'leri de ekleyebiliyorsunuz.
 
Bu özelliğin şimdilik belli başlı bir kesim üzerinde test edildiğini, herkese sunulmasının yıl sonunu bulabileceğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookGIFözellik
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