Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor!

İNSANLARIN başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını sağlayan sosyal ağ Facebook 'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook hesaplarına giremiyen kullanıcılar çözümü internette aramaya başladı. Şu ana kadar Facebook'tan resmi bir açıklama gelmedi. AYRINTILAR GELİYOR...

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