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Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!

Facebook, kullanıcıların yayınları daha kolay gerçekleştirmeleri için canlı yayınlara ekran paylaşma özelliği getirdi

Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!

Facebook, kullanıcıların yayınları daha kolay gerçekleştirmeleri için canlı yayınlara ekran paylaşma özelliği getirdi

19 Ekim 2017 Perşembe 10:33
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
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FACEBOOK'UN canlı yayın özelliğinin ülkemizde en azından Instagram canlı yayın özelliği kadar sevildiğini söyleyemeyiz. Çok işlevsel bir canlı yayın uygulaması olmamakla birlikte daha çok anlık paylaşımlar için kullanılıyor ki bu da Instagram’ı Facebook’a karşı bir adım öne çıkarıyor.
Fakat dileyen kişiler Facebook’ta oyun, sohbet gibi çok daha profesyonel yayınlar da gerçekleştirebiliyorlardı. Ancak bunun için başta Open Broadcaster Software (OBS) olmak üzere çeşitli üçüncü parti yayın akışı programları kullanmanız gerekiyordu. Dolayısı ile sıradan kullanıcılar için çok da pratik değildi.
 
Facebook yeni getirdiği özellik ile artık canlı yayınlarında ekran paylaşımını mümkün kılıyor. Ekran paylaşma özelliği, Chrome’da sorunsuz bir şekilde çalışıyor fakat nedenini bilmediğimiz bir şekilde Mozilla da görünmüyor. Canlı yayın sırasında ya da öncesinde ekranınızı paylaşmak için tek yapmanız gereken sağda bulunan ‘ekranı paylaş’ butonuna dokunmanız.
Ekranı paylaş butonuna dokunduğunuzda karşınıza bir menü açılır. Bu menüde dilerseniz ekranda var olan her şeyi gösterebileceğiniz, dilerseniz istediğiniz tarayıcı sekmesini gösterebileceğiniz, dilerseniz de belirlediğiniz uygulamayı gösterebileceğiniz üç farklı sekme bulunur.
Ne yazık ki aynı anda hem oyun oynayıp hem de ekranın yanına kendi görüntümüzü koyamıyoruz. Daha profesyonel yayınlar gerçekleştirmek için OBS kullanmak hala şart gibi duruyor. Fakat yine de basit bir oyun ya da sohbet yayını açmak istediğinizde ekran paylaşma özelliğinin faydalı olacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookCanlı YayınEkran Paylaşma
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