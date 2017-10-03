Facebook'a bomba özellik

BİR Facebook kullanıcısı hesabında oturum açamadığında, bir cep telefonu numarasını soracak iki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde bir onay kodu SMS yoluyla gönderilebilir. Hesabın denetimini tekrar kazanmak için bu yönteminin yanı sıra, Facebook, yakında bir hesabın kilidini açmak ve kullanıcının kimliğini doğrulamak için yüz tanıma seçeneğini sunacak gibi görünüyor.

Facebook'a göre, bir hesabı doğrulamak için yüz tanıma özelliği, yalnızca kullanıcıların oturum açmak için kullandıkları cihazlarda mevcut olacak. Şu anda bu özellik az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir duruma getirilerek deneniyor.

Özellik, güvenilir olduğu kanıtlanırsa ve bilgisayar korsanları tarafından kandırılamazsa, daha geniş bir kitleye sunulabilir. Yeni yüz tarama özelliğinin bir ekran görüntüsü The Next Web'den Matt Navarra tarafından paylaşıldı.

Yüz tanıma özelliğinin Facebook'ta işlemesi için kullanıcıların telefonlarını yüzlerine tutmaları gerekecek ve ardından Facebook uygulaması yüzü tarayacak ve sitede bulunan etiketlenmiş resimler ve videolarla karşılaştıracak. Aynı yüzü bulduktan sonra, hesap kilidi kaldırılacak.

Daha geniş kabul için Facebook, yüz tarama özelliğinin son derece güvenilir olduğundan ve kullanıcının resimlerini kullanarak saldırıya uğramamasını sağlamaya çalışacak. Şirket için yüz tarama teknolojisi yeni değilve etiketleme için öneriler yaparken bunu yıllardır kullanıyor.

Facebook'da bir fotoğraf yüklendiğinde arkadaşlarının profillerinden tanıdıkları yüzleri algılamak üzere otomatik olarak taranır ve daha sonra etiketleme hakkında öneriler sunar. Geçen yıl Facebook, yüz tanıma yazılımı şirketi olan FacioMetrics adlı bir şirketi satın almıştı. Facebook'un, fotoğraflara ve videolara efekt eklemek üzere Snapchat ile rekabet edebilmek için FacioMetrics'i satın aldığını iddia ediliyor.