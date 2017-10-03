Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.429
DOLAR
3.5825
STERLİN
4.7486
EURO
4.2080
Facebook'a bomba özellik
Facebook'a bomba özellik
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda...
Kanser hücresini teşhis eden çip geliştirdiler!
Kanser hücresini teşhis eden çip...
banner468

Facebook'a bomba özellik

Facebook giremediğiniz hesabınızı yüzünüzü tarayarak geri verecek

Facebook'a bomba özellik

Facebook giremediğiniz hesabınızı yüzünüzü tarayarak geri verecek

03 Ekim 2017 Salı 12:00
Facebook'a bomba özellik
banner404

BİR Facebook kullanıcısı hesabında oturum açamadığında, bir cep telefonu numarasını soracak iki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde bir onay kodu SMS yoluyla gönderilebilir. Hesabın denetimini tekrar kazanmak için bu yönteminin yanı sıra, Facebook, yakında bir hesabın kilidini açmak ve kullanıcının kimliğini doğrulamak için yüz tanıma seçeneğini sunacak gibi görünüyor.   
Facebook'a göre, bir hesabı doğrulamak için yüz tanıma özelliği, yalnızca kullanıcıların oturum açmak için kullandıkları cihazlarda mevcut olacak. Şu anda bu özellik az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir duruma getirilerek deneniyor.  
Özellik, güvenilir olduğu kanıtlanırsa ve bilgisayar korsanları tarafından kandırılamazsa, daha geniş bir kitleye sunulabilir. Yeni yüz tarama özelliğinin bir ekran görüntüsü The Next Web'den Matt Navarra tarafından paylaşıldı. 
Yüz tanıma özelliğinin Facebook'ta işlemesi için kullanıcıların telefonlarını yüzlerine tutmaları gerekecek ve ardından Facebook uygulaması yüzü tarayacak ve sitede bulunan etiketlenmiş resimler ve videolarla karşılaştıracak. Aynı yüzü bulduktan sonra, hesap kilidi kaldırılacak. 
Daha geniş kabul için Facebook, yüz tarama özelliğinin son derece güvenilir olduğundan ve kullanıcının resimlerini kullanarak saldırıya uğramamasını sağlamaya çalışacak. Şirket için yüz tarama teknolojisi yeni değilve etiketleme için öneriler yaparken bunu yıllardır kullanıyor. 
Facebook'da bir fotoğraf yüklendiğinde arkadaşlarının profillerinden tanıdıkları yüzleri algılamak üzere otomatik olarak taranır ve daha sonra etiketleme hakkında öneriler sunar. Geçen yıl Facebook, yüz tanıma yazılımı şirketi olan FacioMetrics adlı bir şirketi satın almıştı. Facebook'un, fotoğraflara ve videolara efekt eklemek üzere Snapchat ile rekabet edebilmek için FacioMetrics'i satın aldığını iddia ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Google Fotoğraflar artık çok daha hızlı!
Google Fotoğraflar artık çok daha hızlı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim