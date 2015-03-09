Facebook 12 Mart itibariyle 'beğeni'yi kaldırıyor

FACEBOOK yine kullanıcı ve şirketlerin yüzünü düşürecek bir gelişmeye imza atıyor. Altyapı değişikliğine giden şirket Instagram'da yaptığı gibi aktif olmayan kullanıcıları tek tek belirleyip sayfalardan düşecek.

Böylece aktif olmayan ya da 'spam' olduğu düşünülen Facebook hesaplarının kaldırılmasıyla sayfaların takipçi rakamlarında ciddi düşüşler bekleniyor. Özellikle de milyonlarca takipçisi olan sayfalar bu gelişmeden olumsuz yönde etkilenecek.