Facebok'ta 'paralı' dönem başlıyor

18 Mart 2015 Çarşamba 15:13
Facebook konu ile ilgili yayınladığı basın açıklamasında “ Bugün Messenger’a insanların arkadaşlarına daha güvenli ve kolay bir şekilde para yollamasını mümkün kılacak yeni bir özellik ekliyoruz. Bu özellik önümüzdeki aylarda ABD’de kullanıma girecek. Kullanımı kolay ve bedava olacak” dedi. Yeni uygulama sayesinde Facebook kullanıcılarının Messenger içindeki para ikonuna tıklayarak banka kartları aracılığı ile istedikleri tüm kullanıcılara para transfer edebileceği belirtilirken, bu uygulamanın bilgisayarların yanı sıra Apple ve Android akıllı telefonlarda da kullanılabileceği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet
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Son Güncelleme: 18.03.2015 14:14