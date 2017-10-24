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Engelleri kaldırmaya 'kodlandılar'

İzmir'de işitme engelli çocuklara hayallerindeki robotları yapmaları amacıyla işaret diliyle robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı

Engelleri kaldırmaya 'kodlandılar'

İzmir'de işitme engelli çocuklara hayallerindeki robotları yapmaları amacıyla işaret diliyle robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı

24 Ekim 2017 Salı 17:12
Engelleri kaldırmaya 'kodlandılar'
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İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğünce Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri için robotik kodlama kursu açıldı. Pilot uygulamada 10 öğrenci eğitim alıyor. Bilgisayarda kod yazmayı öğrenen, motor, sensör, devre gibi donanımları tanıyan çocuklar, legolarla tasarımlarını oluşturup verdikleri komutlar doğrultusunda hareket ettiriyor.
Çocuklara problemlere çözüm üretmeyi öğreten 30 saatlik kurs, hayal güçlerini zenginleştiriyor, hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor.
 
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknoloji çağında kodlamanın büyük önem kazandığını, yazılım sektörü gücünün ülkeleri küresel rekabette öne çıkardığını belirtti.
 
Türkiye'nin son yıllarda okullarda teknoloji kullanımının artırdığına dikkati çeken Yahşi, teknolojide üreten ülke olma hedefi çerçevesinde kodlama konusunun müfredata girdiğini anlattı. Yahşi, çocukların robotik kodlamaya büyük ilgi gösterdiğini aktararak, bu eğitimlerin herkesin kendi basit robotunu yapmasını mümkün kıldığını ifade etti.
 
Eğitimde fırsat eşitliği bilinciyle robotik kodlama kursunu tüm öğrencilere yaymaya gayret ettiklerini kaydeden Yahşi, Türkiye'de ilk kez işitme engellilere yönelik robotik kodlama kursu açtıklarını söyledi.
 
Kursta çocukların ilk etapta çocuk kodlamanın temel ilkelerini öğrendiğini dile getiren Yahşi, "Kod yazmayı öğreniyorlar, elektronik devrenin ne olduğunu, ne işe yaradığını görüyorlar, sensörleri tanıyorlar. Bunları öğrendikten sonra gerisi hayal güçlerine kalmış. Hayallerindeki makineyi tasarlayarak, adım adım onu oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.
 
BABASININ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ROBOT YAPACAK
 
Kursa ilişkin düşüncelerini işaret dili tercümanı aracılığıyla aktaran kursiyerlerden 7. sınıf öğrencisi Ramazan Akdeniz, kurs sayesinde robotların nasıl çalıştığını gördüklerini belirterek, robotların davranışlarının kodlama ile oluşturulduğunu, kodlarla istenilen komutun yerine getirtildiğini kaydetti.
 
Burada gördüklerinin teknolojiye ve robotlara olan ilgisini artırdığını vurguylayan Akdeniz, gelecekte insanların hayatını kolaylaştıracak robotlar yapmayı istediğini dile getirdi.
 
Akdeniz, babasının Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarımla uğraştığına değinerek, önce ona işlerini kolaylaştıracak robotlar yapmayı düşündüğünü ifade etti.İzmir'de işitme engelli çocuklara hayallerindeki robotları yapmaları amacıyla işaret diliyle robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.
 
zmir Milli Eğitim Müdürlüğünce Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri için robotik kodlama kursu açıldı. Pilot uygulamada 10 öğrenci eğitim alıyor. Bilgisayarda kod yazmayı öğrenen, motor, sensör, devre gibi donanımları tanıyan çocuklar, legolarla tasarımlarını oluşturup verdikleri komutlar doğrultusunda hareket ettiriyor.
 
Çocuklara problemlere çözüm üretmeyi öğreten 30 saatlik kurs, hayal güçlerini zenginleştiriyor, hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oluyor.
 
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknoloji çağında kodlamanın büyük önem kazandığını, yazılım sektörü gücünün ülkeleri küresel rekabette öne çıkardığını belirtti.
 
Türkiye'nin son yıllarda okullarda teknoloji kullanımının artırdığına dikkati çeken Yahşi, teknolojide üreten ülke olma hedefi çerçevesinde kodlama konusunun müfredata girdiğini anlattı. Yahşi, çocukların robotik kodlamaya büyük ilgi gösterdiğini aktararak, bu eğitimlerin herkesin kendi basit robotunu yapmasını mümkün kıldığını ifade etti.
 
Eğitimde fırsat eşitliği bilinciyle robotik kodlama kursunu tüm öğrencilere yaymaya gayret ettiklerini kaydeden Yahşi, Türkiye'de ilk kez işitme engellilere yönelik robotik kodlama kursu açtıklarını söyledi.
 
Kursta çocukların ilk etapta çocuk kodlamanın temel ilkelerini öğrendiğini dile getiren Yahşi, "Kod yazmayı öğreniyorlar, elektronik devrenin ne olduğunu, ne işe yaradığını görüyorlar, sensörleri tanıyorlar. Bunları öğrendikten sonra gerisi hayal güçlerine kalmış. Hayallerindeki makineyi tasarlayarak, adım adım onu oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.
 
BABASININ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ROBOT YAPACAK
 
Kursa ilişkin düşüncelerini işaret dili tercümanı aracılığıyla aktaran kursiyerlerden 7. sınıf öğrencisi Ramazan Akdeniz, kurs sayesinde robotların nasıl çalıştığını gördüklerini belirterek, robotların davranışlarının kodlama ile oluşturulduğunu, kodlarla istenilen komutun yerine getirtildiğini kaydetti.
 
Burada gördüklerinin teknolojiye ve robotlara olan ilgisini artırdığını vurguylayan Akdeniz, gelecekte insanların hayatını kolaylaştıracak robotlar yapmayı istediğini dile getirdi.
 
Akdeniz, babasının Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarımla uğraştığına değinerek, önce ona işlerini kolaylaştıracak robotlar yapmayı düşündüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Milli Eğitim MüdürlüğüİzmirTülay Aktaş
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