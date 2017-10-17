En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu

ABD'nin 44 eyaletinde 6 bin 100 kişinin katılımı ile yapılan ankette katılımcılara "favori sosyal medya uygulamanız hangisi?" diye soruldu. İşte anket sonuçlarına göre en popüler sosyal medya uygulaması:
Snapchat: Yüzde 47
Instagram: Yüzde 24
Facebook: Yüzde 9
Twitter: Yüzde 7
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