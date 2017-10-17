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En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu

ABD'de 6 bin 100 genç arasında yapılan bir araştırma ile en popüler sosyal medya uygulaması belli oldu.

En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu

ABD'de 6 bin 100 genç arasında yapılan bir araştırma ile en popüler sosyal medya uygulaması belli oldu.

17 Ekim 2017 Salı 17:40
En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu
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ABD'nin 44 eyaletinde 6 bin 100 kişinin katılımı ile yapılan ankette katılımcılara "favori sosyal medya uygulamanız hangisi?" diye soruldu. İşte anket sonuçlarına göre en popüler sosyal medya uygulaması:
 
Snapchat: Yüzde 47 
 
Instagram: Yüzde 24 
 
Facebook: Yüzde 9 
 
Twitter: Yüzde 7 

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SnapchatİnstagramFacebookTwitterAnket
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