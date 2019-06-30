En küçük öte gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, dünyadan 35 ışık yılı uzaklıkta gözlenen şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti

En küçük öte gezegen keşfedildi
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THE Astronomical Journal dergisinde yayınlanan makalede, L 98-59B  olarak adlandırılan yeni gezegenin, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS'in  şimdiye kadar keşfettiği en küçük gezegen olduğu belirtildi.
Makalede, L 98-59B'nin TESS'in keşfettiği 3 yeni gezegenden biri  olduğunun altı çizilirken, gezegenin dünyadan küçük Mars'tan büyük kütleye sahip  olduğu kaydedildi.
 
Gezegene, dünyadan 35 milyon ışık yılı uzaklıkta L 98-59 yıldız  sisteminin yanında yer alması nedeniyle L 98-59B isminin verildiği belirtildi.
 
Güneş Sistemi dışında keşfedilen en küçük gezegen ise hala Kepler Uzay  Teleskobu tarafından tespit edilen Kepler-37-b olmayı sürdürüyor.
 
NASA geçen yılın ekim ayında, yakıtı biten Kepler'in, derin uzaydaki 9  yıllık keşif yolculuğunun ardından bilim operasyonlarının sonuna geldiğini  açıklamıştı.
 
TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül 2018'de SpaceX üretimi Falcon 9  roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca  Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte gezegenlere dair  kanıtlar araması planlanıyor.
 
TESS, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye  çalışıyor. "Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı  tanımlıyor. Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında  oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz  konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu  belirleyebiliyor.
 

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