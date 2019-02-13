En iyi performansa sahip iOS cihazlar açıklandı

iOS işletim sistemine sahip en güçlü telefonlar AnTuTu tarafından listelendi. İşte en iyi performansa sahip iOS cihazlar...

En iyi performansa sahip iOS cihazlar açıklandı
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AKILLI telefonlar üzerinde çeşitli performans testleri uygulayan AnTuTu, bu test üzerinden cihaza belirli ölçüde puan veriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Android telefonlar teste tabii tutulmuştu şimdi de sıra iOS cihazlara geldi.
Resmi site üzerinden en güçlü iOS cihazları listeleyen AnTuTu testinde liderliği 562.279 puanla 11 inçik iPad Pro 2018 kaptı. Onu takip eden 12.9 inç boyutundaki iPad Pro 2018 ise 553.228 puan alarak ikinci oldu.
Apple'ın amiral gemisi iPhone XS, 362.035 puan ile üçüncü sırada yer almaya hak kazanarak en iyi performansa sahip iOS telefon oldu. iPhone XS'in ardından ilk iki sıra iPhone XS Max ve iPhone XR ile şekillendi. Bununla beraber AnTuTu testinin son üçü, sırasıyla iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 ile belirlendi. 
 
iPad Pro 2018 (11 inç) - 562.279
 
iPad Pro 2018 (12.9 inç) - 553.228
 
iPhone XS - 361.035
 
iPhone XS Max - 358.570
 
iPhone XR - 352.324
 
iPad Pro - (10.5 inç) - 286.519
 
iPad Pro - (12.9 inç) - 280.804
 
iPhone X -  253.067
 
iPhone 8 Plus  248.574
 
iPhone 8  - 239.478  

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