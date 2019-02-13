AKILLI telefonlar üzerinde çeşitli performans testleri uygulayan AnTuTu, bu test üzerinden cihaza belirli ölçüde puan veriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Android telefonlar teste tabii tutulmuştu şimdi de sıra iOS cihazlara geldi.
Resmi site üzerinden en güçlü iOS cihazları listeleyen AnTuTu testinde liderliği 562.279 puanla 11 inçik iPad Pro 2018 kaptı. Onu takip eden 12.9 inç boyutundaki iPad Pro 2018 ise 553.228 puan alarak ikinci oldu.
Apple'ın amiral gemisi iPhone XS, 362.035 puan ile üçüncü sırada yer almaya hak kazanarak en iyi performansa sahip iOS telefon oldu. iPhone XS'in ardından ilk iki sıra iPhone XS Max ve iPhone XR ile şekillendi. Bununla beraber AnTuTu testinin son üçü, sırasıyla iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 ile belirlendi.
iPad Pro 2018 (11 inç) - 562.279
iPad Pro 2018 (12.9 inç) - 553.228
iPhone XS - 361.035
iPhone XS Max - 358.570
iPhone XR - 352.324
iPad Pro - (10.5 inç) - 286.519
iPad Pro - (12.9 inç) - 280.804
iPhone X - 253.067
iPhone 8 Plus 248.574
iPhone 8 - 239.478
En iyi performansa sahip iOS cihazlar açıklandı
iOS işletim sistemine sahip en güçlü telefonlar AnTuTu tarafından listelendi. İşte en iyi performansa sahip iOS cihazlar...
AKILLI telefonlar üzerinde çeşitli performans testleri uygulayan AnTuTu, bu test üzerinden cihaza belirli ölçüde puan veriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Android telefonlar teste tabii tutulmuştu şimdi de sıra iOS cihazlara geldi.