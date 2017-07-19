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En iyi mesajlaşma uygulamaları

Hem telefonda, hem de masaüstünde kullanabileceğiniz 5 mesajlaşma uygulamasını sıraladık!

En iyi mesajlaşma uygulamaları

Hem telefonda, hem de masaüstünde kullanabileceğiniz 5 mesajlaşma uygulamasını sıraladık!

19 Temmuz 2017 Çarşamba 07:52
En iyi mesajlaşma uygulamaları
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TELEFONUNUZDA çok uzun olmayan mesajlar yazıp göndermek kolay olsa da, ekran klavyesiyle yapacağınız uzun konuşmalar sizi yorabilir. Neyse ki popüler mesajlaşma uygulamalarının çoğu bir tür masaüstü uygulaması sunuyor. Böylece masaüstünden telefonunuzdaki konuşmayı rahatça sürdürebiliyorsunuz.İşte hem telefondan, hem de bilgisayarınızdan kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları.

1. WhatsApp

WhatsApp'ı bilgisayarınızda kullanabilmek için onu telefonunuza kurmuş olmanız gerekiyor. Bunun ardından web.whatsapp.com adresine gidin ve telefonunuzda WhatsApp'ı açın. Hesabınıza oturum açmak için telefonda Ayarlar > WhatsApp Web/Masaüstü > QR kodunu tarat yolunu izleyin. PC'nizin ekranındaki kodu tarattığınızda PC'niz üzerinden mesaj gönderip alabileceksiniz.

2. Telegram

WhatsApp gibi Telegram'ın da bir web uygulaması var. Telegram'da telefon numaranızla oturum açmanız ve telefonunuza gönderilen kodu bilgisayarınızda girmeniz gerekiyor. Kodu girdikten sonra WhatsApp Web'e benzer bir arayüz üzerinde mesaj gönderip alabiliyorsunuz.

3. iMessage

Mac ve iPhone kullanıyorsanız, Apple'ın mesajlaşma uygulamasını Mac bilgisayarınız ve telefonunuz arasında kullanabilirsiniz. İşin belki de en güzel yanı, masaüstünden sadece iPhone kullanıcılarına değil, iPhone kullanmayanlara da kısa mesaj yollayabilmeniz.

Başlamak için iPhone'unuzda Ayarlar > Mesajlar yolunu izleyin ve Metin Mesajı İletme seçeneğinin kapalı olmasına dikkat edin.

4. Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz şart. Bu çok daha güçlü işlevlere sahip olabileceğiniz anlamına geliyor. Masaüstü istemcisi, Windows XP ve üzerinde, Mac OS X 10.7 ve üzerinde çalışıyor.

Masaüstü uygulamayı kullanmaya başlamadan önce Viber'i telefonunuza yüklemiş olmanız gerekiyor. Bunun ardından hesabınızın bağlı olduğu telefon numarasını girip QR kodunu taratarak masaüstü uygulamayı telefonunuzla bağlayabilirsiniz.

5. Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor. Chrome kullanıcıları, dilerlerse Chrome uygulamasını tercih edebiliyorlar. Masaüstü uygulaması üzerinden mesaj gönderip alabiliyor, grup sohbetleri oluşturabiliyor, masaüstü uyarılarını etkinleştirebiliyor ve 1GB'a kadar dosyalar gönderip alabiliyorsunuz.

6. WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor. Masaüstü seçeneklerinden herhangi birini kullanabilmek için önce telefondan kaydolmanız gerekiyor. Masaüstünden telefona bağlanmak için telefonun yanınızda olması da şart.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 07:56
Anahtar Kelimeler:
IMessageTelegramWhatsapp
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