En az yakan dizel arabalar bu haberde!

Malum, geçtiğimiz yıl Ağustos ayı sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasında pek çok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de fiyatlar tavan yaptı. Bir ara fiyatlar belli bir seviyede sabitlenerek gelen zamlar pompaya yansıtılmamış ve ÖTV’den karşılanmıştı. Şimdilerde ise hem gelen zamlar, hem de gelen indirimler pompa fiyatına yansıtılıyor. Güncel fiyatlara göre benzinin ortalama fiyatı 6.37 TL seviyelerindeyken, mazotun litre fiyatı ise 6.05 TL dolaylarında. Elbette performans mazotu aldığınızda bu fiyat 6.15 TL seviyesine kadar yükselebiliyor. Hal böyle olunca kullanıcılar da otomobil alırken yakıt tüketiminin ne kadar olduğuna büyük önem veriyorlar. Çünkü hali hazırda satışta olan otomobiller içerisinde 100 km’de 7 litre yakan da var 4 litre yakan da. Durum böyle olunca araştırma yapmadan, yakıt performansına bakmadan otomobil almak pek de akıl karı gibi görünmüyor. Bu yazımızda 2019’un en az yakan dizel otomobiller listesi ile karşınızdayız. Elbette listemizdeki modellerin tümü 2019 değil. Çünkü bazı araçların 2019 modelleri hala ülkemize gelmiş değil. Pek çok galeride hala 2018 modeller satılmakta.

Peki en az yakan dizel otomobiller hangileri? Dilerseniz listemize geçelim. Bu arada şunu da dip not olarak belirtelim. Biz listemizde fabrika değerlerine göre bir sıralama yaptık. Herkesin de bildiği üzere bu değerler normal kullanımla pek örtüşmüyor. Yani siz listedeki değerin üzerine en kötü 1 – 2 lt ekleme yapabilirsiniz.

5-Renault Clio 1.5 DCi



En az yakan dizel otomobiller listemizin 5 numarasında Renault Clio bulunuyor. Fiyatı itibariyle ülkemizdeki en uygun otomobillerden biri olan Renault Clio’nun 1.5 DCi versiyonu karma tüketimde ortalama 4.0 lt yakıyor. Dolayısıyla eğer hb otomobil satın almayı düşünüyorsanız, Clio az yakan çok kaçan otomobillerden biri diyebiliriz.

4–Peugeot 208 1.6 HDi



Listemizin 4 numarasına geldiğimizde bir başka Fransız ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de oldukça popüler olan Peugeot’un 208 1.6 Blue HDi modeli yakıtıyla sahiplerini üzmüyor. Aracın 2018 versiyonu 100 km’de 3.5lt karma yakıt tüketimine sahip. Elbette bu tüketim İstanbul gibi trafiğin ve rampaların yoğun olduğu bölgelerde daha da artacaktır

3–Ford Focus HB 1.5 TDCi



Bilindiği üzere Focus kısa süre önce yenilenen kasasıyla görücüye çıktı. Yenilenen bu kasa yakıt tüketimi konusunda da hayli iddialı. Zira yeni Focus’un HB 1.5 TDCi modeli 100 km’de 3.4 lt’lik yakıt tüketimine sahip. Hem şık, hem de az yakan bir otomobil isteyenler için Focus sağlam bir alternatif.

2–Honda Civic 1.6 i-DTEC



Honda Civic’in yeni kasası ülkemizde de hayli sevildi. Keskin çizgileri ve sportif tasarımı ile gençlerin öncelikli tercihi haline gelen Civic, yakıt tüketiminde de kullanıcılarını üzmüyor. Şimdiye kadar benzinli motorlarla karşımıza çıkan Honda, dizel motor konusunda da işin ehli olduğunu ispatladı diyebiliriz. Zira Civic’in 1.6 i-DTEC modeli 100KM’de 3.4 yakıt tüketimi ile göz dolduruyor.

1- Opel Corsa 1.3 CDTi



Geldik zirveye. Lisemizin 1 numarasında Opel’in en küçük üyesi Corsa bulunuyor. Corsa’nın 1.3 CDTi motoru 100 km’de 3.2 lt’lik yakıt tüketimiyle en az yakan dizel otomobiller listemizin ilk sırasında yer almayı başardı. Elbette bu değerlerin pek çok faktöre bağlı olarak değişeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. En basit örnekle arabaya binen kişi sayısı bile yakıt tüketimini önemli oranda etkilemekte. Kaldı ki hava koşulları, lastik basıncı, yolun durumu ve daha pek çok etken bu değerleri yukarıya çıkarabilir.

KAYNAK: MYNET