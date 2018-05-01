Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

Limak Uludağ Elektrik, abonelerine e-Devlet üzerinden abone ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabilme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlayarak bu platformda yer alan ilk enerji şirketi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlamak amacıyla kurulan e-Devlet'in vatandaşlara birbirinden farklı hizmetler sunduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda Limak Uludağ Elektrik'in, gelişen teknolojiyi takip etmek ve tüketicilere yenilikçi hizmet sunmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir proje başlattığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin "tek tık" ile elektrik borçlarını sorgulayabileceği, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceği ve ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Limak Uludağ Elektrik'in, e-Devlet'e giren ilk enerji şirket olduğu vurgulanarak, nisan ayı itibarıyla başlayan proje tamamlandığında tüketicilerin abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerini de ıslak imzaya gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapabileceği duyuruldu.

Şimdilik sadece Limak Uludağ Elektrik abonelerinin yararlanabileceği hizmetin ilerleyen günlerde diğer elektrik firmaları tarafından da sunulması bekleniyor.