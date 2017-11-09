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e-Devlet'e yeni hizmet geldi!
e-Devlet'e yeni hizmet geldi!
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e-Devlet'e yeni hizmet geldi!

e-Devlet Kapısı üzerinde yeni bir hizmet kullanıma sunuldu. Artık e-Devlet üzerinden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ne ulaşabileceksiniz

e-Devlet'e yeni hizmet geldi!

e-Devlet Kapısı üzerinde yeni bir hizmet kullanıma sunuldu. Artık e-Devlet üzerinden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ne ulaşabileceksiniz

09 Kasım 2017 Perşembe 12:11
e-Devlet'e yeni hizmet geldi!
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RESMİ kurumlar ile ilgili tüm işlerinizi bir tık ile yapabildiğiniz e-Devlet Kapısı, bugün yeni hizmetinin duyurusu ile karşımıza çıkıyor. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ne artık tüm T.C. vatandaşları e-Devlet sitesi üzerinden veya mobil uygulamalarından ulaşabilecek.
e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı. Daha öncesinde sadece kendiniz için belge alabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendiniz, eşiniz ve henüz ergin olmayan çocuklarınız için e-Devlet Kapısı'ndan alabileceksiniz.
 
e-Devlet'in hizmet alanlarının yaygınlaşması ve bu alanda yapılan girişimler oldukça sevindirici. Devlet kurumlarına gitmeden tüm resmi belgelerinize web sitesinden veya mobil cihazlarınızdan ulaşmanızın kolaylığı, önümüzdeki yıllarda detaylı işlemler yapılma imkanı ile genişletilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet KapısıYerleşim Yeri Ve Diğer Adres Belgesi
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