Dünyanın en pahalı klavye tuşları

KLAVYESİ ve kendisini mücevherlerle şımartmak isteyenler için Jelly Key tarafından tasarlanan Artifact serisi Forbidden Realm klavye tuşları hem ince işçilikleri hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor.Kendisini klavye mücevheri uzmanı olarak nitelendiren Vietnam merkezli Jelly Key, artizan üretimine yeni bir seri eklemiş durumda. Forbidden Realm (Yasak Diyar) adıyla sunulan seri için yetenekli sanatçılar, Cherry MX uyumlu SA Row 3 şeklinde ve boyutunda klavye tuşları tasarlamış.İçerisine fantastik dünya manzaraları yerleştirilen bu harika tuşlar; Cloudy Cliff (Bulutlu Uçurum), Purple Valley (Pembe Vadi) ve Cyan Lake (Cam Göbeği Göl) olarak adlandırılıyor. Doğanın muhteşemliğinden ve ekibin hayal gücünden ilham alınarak tasarlanan klavye mücevherlerinde ahşap, çim, duman ve reçine gibi malzemeler kullanılmış. Ayrıca tuşların klavyelerdeki aydınlatmalara engel olmadığını ve ışıklandırma ile çok daha güzel durduğunu da söylemek gerek.Gelelim bu harika tasarımların fiyatına. Daha önceki Jelly Key ürünlerinin tuş başına 30 ile 40 dolar aralığındaki fiyatlarla satıldığı ifade ediliyor. shiftdelete'in haberine göre bu anlamda, Forbidden Realms serisinin çok daha çetrefilli olması sebebiyle tuş başına 60 dolardan satılacağı tahmin ediliyor. Yani klavyenizin üç tuşunu değiştirmenin maliyeti 180 dolar, başka bir deyişle yaklaşık 635 TL! Forbidden Realm’in oldukça sınırlı sayıda olacağının da altı çiziliyor.