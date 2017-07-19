Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dünyanın en pahalı klavye tuşları

Jelly Key tarafından tasarlanan Forbidden Realm klavye mücevherleri, klavyelere bambaşka bir hava katıyor. Tabii ki bu lüksün ciddi bir de maliyeti mevcut

Dünyanın en pahalı klavye tuşları

Jelly Key tarafından tasarlanan Forbidden Realm klavye mücevherleri, klavyelere bambaşka bir hava katıyor. Tabii ki bu lüksün ciddi bir de maliyeti mevcut

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:03
Dünyanın en pahalı klavye tuşları
banner404

KLAVYE ve kendisini mücevherlerle şımartmak isteyenler için Jelly Key tarafından tasarlanan Artifact serisi Forbidden Realm klavye tuşları hem ince işçilikleri hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor.Kendisini klavye mücevheri uzmanı olarak nitelendiren Vietnam merkezli Jelly Key, artizan üretimine yeni bir seri eklemiş durumda. Forbidden Realm (Yasak Diyar) adıyla sunulan seri için yetenekli sanatçılar, Cherry MX uyumlu SA Row 3 şeklinde ve boyutunda klavye tuşları tasarlamış.İçerisine fantastik dünya manzaraları yerleştirilen bu harika tuşlar; Cloudy Cliff (Bulutlu Uçurum), Purple Valley (Pembe Vadi) ve Cyan Lake (Cam Göbeği Göl) olarak adlandırılıyor. Doğanın muhteşemliğinden ve ekibin hayal gücünden ilham alınarak tasarlanan klavye mücevherlerinde ahşap, çim, duman ve reçine gibi malzemeler kullanılmış. Ayrıca tuşların klavyelerdeki aydınlatmalara engel olmadığını ve ışıklandırma ile çok daha güzel durduğunu da söylemek gerek.Gelelim bu harika tasarımların fiyatına. Daha önceki Jelly Key ürünlerinin tuş başına 30 ile 40 dolar aralığındaki fiyatlarla satıldığı ifade ediliyor. shiftdelete'in haberine göre bu anlamda, Forbidden Realms serisinin çok daha çetrefilli olması sebebiyle tuş başına 60 dolardan satılacağı tahmin ediliyor. Yani klavyenizin üç tuşunu değiştirmenin maliyeti 180 dolar, başka bir deyişle yaklaşık 635 TL! Forbidden Realm’in oldukça sınırlı sayıda olacağının da altı çiziliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KlavyeForbidden RealmMücevher
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim