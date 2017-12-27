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Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz

Bir araştırma firması, hem hastalık derecesinde olan hem de bunu henüz bir takıntı haline getirmemiş kişilerin, günde kaç kez cep telefonuna dokunduğunu ortaya kondu

Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz

Bir araştırma firması, hem hastalık derecesinde olan hem de bunu henüz bir takıntı haline getirmemiş kişilerin, günde kaç kez cep telefonuna dokunduğunu ortaya kondu

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
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BİR araştırma şirketi, cep telefonuyla kurulan ilişki üzerine yaptığı araştırmada, günde kaç kez telefona dokunduğumuzu belirledi. Gün içinde mesaj, arama ve sosyal medya paylaşımı gibi gelişmeler üzerinden cep telefonuyla kurulan ilişkiyi, Dscout adlı ABD'li firma araştırdı. Buna göre, akıllı telefonlarına hastalık derecesinde bağlı olan kişiler cihazlarına günde ortalama 5 bin 427 kez dokunuyor. Bunu henüz kendine bir takıntı haline getirmemiş olan akıllı telefon kullanıcıları için bile rakam gayet yüksek. Bu kişiler de günde 2 bin 617 kez telefonlarına dokunuyor. 

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AraştırmaTelefonABD
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