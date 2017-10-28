Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!

GOOGLE uzmanı Felix Krause, iPhone kamerasının telefon sahibini uyarmadan çekim yapabileceğini tespit etti...
Krause, “Kullanıcılar sıkça indirdikten hemen sonra uygulamalara kameraya erişim izini veriyor. Bu uygulamalar, örneğin mesajlaşma uygulaması veya haber kaynakları kolayca ön ve arka kameraları açıp kullanıcının yüzünü takip ederek fotoğrafını çekebiliyor veya canlı yayın yapabiliyor” dedi.
Uzmana göre, böylelikle uygulamalar kullanıcının ruh halini kontrol edebiliyor ya da çevresindeki durumu kaydedebiliyor.
Uzman, bu ihlali Apple şirketine bildirerek kameranın çalıştığını uyaran bildirimlerin geliştirilmesini teklif etti.
BANTLA KAPATILMALIBANTLA KAPATILMALI
Felix Krause şimdilik güvenlik önlemi olarak kameranın bantla kapatılması gerektiğini belirterek Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in de böyle yaptığını kaydetti.
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