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Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!

Google uzmanı iPhone kullanıcılarını uyardı: İzlenebilirsiniz! Bu haberden sonra iPhone'larınızın kamerasına bant yapıştıracaksınız...

Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!

Google uzmanı iPhone kullanıcılarını uyardı: İzlenebilirsiniz! Bu haberden sonra iPhone'larınızın kamerasına bant yapıştıracaksınız...

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:41
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
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GOOGLE uzmanı Felix Krause, iPhone kamerasının telefon sahibini uyarmadan çekim yapabileceğini tespit etti...

Krause, “Kullanıcılar sıkça indirdikten hemen sonra uygulamalara kameraya erişim izini veriyor. Bu uygulamalar, örneğin mesajlaşma uygulaması veya haber kaynakları kolayca ön ve arka kameraları açıp kullanıcının yüzünü takip ederek fotoğrafını çekebiliyor veya canlı yayın yapabiliyor” dedi.

Uzmana göre, böylelikle uygulamalar kullanıcının ruh halini kontrol edebiliyor ya da çevresindeki durumu kaydedebiliyor.

Uzman, bu ihlali Apple şirketine bildirerek kameranın çalıştığını uyaran bildirimlerin geliştirilmesini teklif etti.

BANTLA KAPATILMALIBANTLA KAPATILMALI

Felix Krause şimdilik güvenlik önlemi olarak kameranın bantla kapatılması gerektiğini belirterek Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in de böyle yaptığını kaydetti.

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DİKKAT!IPhone KamerasıIzlenmeGoogle Uzmanı
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