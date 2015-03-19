Dikkat 5 gün süreniz var! Mutlaka kontrol ettirin

MALİYE Bakanlığı elektronik posta yoluyla vergi borcunu tebliğ edebilecek. Bu yüzden e-postalarınıza dikkat edin.

Radikal yazarı Mehmet Bulut elektronik posta yoluyla yollanacak vergi borcunu tebliği konusunda uyardı: İşte Bulut'un o yazısı: "Vergi borçlarının tespiti ve ödenmesinde 4T dediğimiz dört ana aşama bulunmakta. Bunlar; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil. Bunların içinde vergi dairelerini en fazla meşgul eden ve en sorunlu aşama ise tebliğ aşaması. Sonuçta hesaplanan vergi mükellefe bildirilemeyince tahakkuk edememekte ve bazen zamanaşımına uğrayabilmekte.

ELEKTRONİK TEBLİĞ KAPIDA

2010 yılında Vergi Usul Kanunu’na eklenen bir madde ile vergi literatürüne bir kavram daha girmişti: Elektronik tebliğ.

Elektronik tebliğ ile amaçlanan, borçlu mükelleflere kestirme yoldan ulaşabilmek ve tebliğ maliyetlerini de ortadan kaldırmaktı. Nitekim tebligat aşamasının toplam yıllık maliyetinin 100 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Ancak Maliye Bakanlığı o tarihten bu yana uygulamaya yönelik herhangi bir düzenleme yapmadı ve elektronik tebliğ de sadece kanun sayfalarında kaldı. Ancak şu anda TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa ile elektronik tebligata yönelik önemli bir düzenleme yapılmakta.

5 GÜN SÜRENİZ VAR!

Getirilecek düzenlemeye göre, elektronik tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Yani vergi dairesi borcunuzun tutarını, dönemini ve ödeme süresini e-postanıza gönderebilecek ve 5 gün sonra da yasal olarak bu borçtan haberdar olduğunuzu varsayacak. Dolayısıyla borcunuzu ödeme süreniz veya varsa itiraz etme süreniz de bu tarihten başlayacak.

Bu sebeple bundan sonra Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak veya kabul edilecek e-postalarınızı daha sık ve dikkatli kontrol etmeniz gerekecek.