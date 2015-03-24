Dikkat! 1 Mayıs'tan itibaren...

MİLYONLARCA tüketiciyi ilgilendiren izinsiz SMS ve e-posta gönderimleri yasaklanıyor. Geçtiğimiz kasım ayında şirketlere tanınan geçiş süreci 1 Mayıs'ta bitiyor. Bu tarihten itibaren tüketicinin onayı alınmadan ticari amaçlı kısa mesaj veya elektronik posta gönderimi yapılamayacak. Star gazetesinin haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte cezai yaptırım süreci başlayacak. Bakanlık bürokratları alt yapı sürecini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte hazırlıyor.

50 BİN LİRA CEZA

Edinilen bilgilere göre yeni dönemde tüm iletiler belirli bir kurala bağlanacak. Herhangi bir işletme kısa mesaj veya elektronik posta gönderdiğinde müşteriye ileti alıp almama isteğini de soracak. Onay almadan mesaj ve ileti gönderenlere ise bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İzinsiz iletilerin birden fazla kişiye gönderilmesi halinde ise ceza miktarı 10 katına kadar artırılabilecek. Tüketiciye Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderilen ticari içerikli mesajlar da takip edilecek. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Yönelik Kanuna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte firmalara milyonlarca tüketicinin verilerini satan aracılar da iş yapmakta zorlanacak. Yönetmelik çerçevesinde müşterinin izni olmadan veri satışı yapanların sayısının azalması bekleniyor.

BTK İLE ORTAK ÇALIŞILIYOR

Kanunun yayınlanmasının ardından yönetmelikler üzerinde çalışmaların başladığı ve sürecin devam ettiğini aktaran Bakanlık yetkilileri "1 Mayıs'ta yürürlüğe girmeden yönetmelikleri bitirmeye çalışıyoruz. BTK ile de çalışma yürütülüyor. Tüketicinin isteği dışında aldığı SMS ve e-posta gibi iletilerin belirli bir kuralı olacak. Detayları çalışıyorlar. Bir defaya mahsus olacak. İşletmeden mail alıp almama isteğini soran bir şey olacak" dedi.

YAZILI İZİN ALMIŞ OLMASI GEREKECEK

1 Mayıs 2015'te yürürlüğe girecek düzenleme ile müşteriye gönderide bulunmak isteyen markaların önceden yazılı izin almış olması gerekecek. Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara 1.000 lira ile 50 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecek. Her iletide iletişim kimin adına yapılıyorsa ona ilişkin bilgiler yer alacak. İndirim ve promosyonlar, katılım ve faydalanma şartları net ve anlaşılır olacak. Bu arada bazı şirketlerin kurumsal hafızanın yok olacağı gerekçesiyle SMS yasağına karşı çıktığı ve bu amaçla Ankara'da kulis yaptığı öğrenildi.