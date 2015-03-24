Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dikkat! 1 Mayıs'tan itibaren...

1 Mayıs'tan itibaren.. Yasal düzenleme kapsamında milyonlarca tüketici internet ve cep telefonu üzerinden reklam bombardımanına tutulamayacak

Dikkat! 1 Mayıs'tan itibaren...

1 Mayıs'tan itibaren.. Yasal düzenleme kapsamında milyonlarca tüketici internet ve cep telefonu üzerinden reklam bombardımanına tutulamayacak

24 Mart 2015 Salı 09:42
Dikkat! 1 Mayıs'tan itibaren...
banner404
MİLYONLARCA tüketiciyi ilgilendiren izinsiz SMS ve e-posta gönderimleri yasaklanıyor. Geçtiğimiz kasım ayında şirketlere tanınan geçiş süreci 1 Mayıs'ta bitiyor. Bu tarihten itibaren tüketicinin onayı alınmadan ticari amaçlı kısa mesaj veya elektronik posta gönderimi yapılamayacak. Star gazetesinin haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte cezai yaptırım süreci başlayacak. Bakanlık bürokratları alt yapı sürecini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte hazırlıyor.
50 BİN LİRA CEZA
Edinilen bilgilere göre yeni dönemde tüm iletiler belirli bir kurala bağlanacak. Herhangi bir işletme kısa mesaj veya elektronik posta gönderdiğinde müşteriye ileti alıp almama isteğini de soracak. Onay almadan mesaj ve ileti gönderenlere ise bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İzinsiz iletilerin birden fazla kişiye gönderilmesi halinde ise ceza miktarı 10 katına kadar artırılabilecek. Tüketiciye Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderilen ticari içerikli mesajlar da takip edilecek. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Yönelik Kanuna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte firmalara milyonlarca tüketicinin verilerini satan aracılar da iş yapmakta zorlanacak. Yönetmelik çerçevesinde müşterinin izni olmadan veri satışı yapanların sayısının azalması bekleniyor.
BTK İLE ORTAK ÇALIŞILIYOR
Kanunun yayınlanmasının ardından yönetmelikler üzerinde çalışmaların başladığı ve sürecin devam ettiğini aktaran Bakanlık yetkilileri "1 Mayıs'ta yürürlüğe girmeden yönetmelikleri bitirmeye çalışıyoruz. BTK ile de çalışma yürütülüyor. Tüketicinin isteği dışında aldığı SMS ve e-posta gibi iletilerin belirli bir kuralı olacak. Detayları çalışıyorlar. Bir defaya mahsus olacak. İşletmeden mail alıp almama isteğini soran bir şey olacak" dedi.
YAZILI İZİN ALMIŞ OLMASI GEREKECEK
1 Mayıs 2015'te yürürlüğe girecek düzenleme ile müşteriye gönderide bulunmak isteyen markaların önceden yazılı izin almış olması gerekecek. Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara 1.000 lira ile 50 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecek. Her iletide iletişim kimin adına yapılıyorsa ona ilişkin bilgiler yer alacak. İndirim ve promosyonlar, katılım ve faydalanma şartları net ve anlaşılır olacak. Bu arada bazı şirketlerin kurumsal hafızanın yok olacağı gerekçesiyle SMS yasağına karşı çıktığı ve bu amaçla Ankara'da kulis yaptığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.03.2015 08:46
Anahtar Kelimeler:
1 MayısMilyonlarca TüketiciE-postaBtkGümrük Ve Ticaret BakanlığıBilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuInternetCep TelefonuKulis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim