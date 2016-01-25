Dev ekranlı akıllı telefon geliyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:45
BELGELENDİRME kuruluşuna göre Philips S711L model numarasına sahip cihaz bir akıllı telefon, zira sesli arama desteğine sahip. Üründe 7 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü ekrana yer veriliyor.
1.3GHz frekans hızında çalışan sekiz çekirdekli (muhtemelen MediaTek) Philips S711L’ye ayrıca Android 5.1 Lollipop işletim sistemi, 3GB RAM, artırılabilir 32GB dahili depolama, 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera eşlik edece. Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen phablet telefonun ağırlığı ise 260 gram.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 12:46