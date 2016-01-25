Dev ekranlı akıllı telefon geliyor

Son olarak ekim ayında iki yeni akıllı telefon duyurusu gerçekleştiren Philips, Çin belgelendirme kuruluşu TENAA’ya göre 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir Android telefon (ya da tablet mi demeliydik) hazırlıyor