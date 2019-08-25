Dev bilgisayar oyunu turnuvası sona erdi: 34 milyon dolar ödül...
Dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanan ve büyük turnuvası ile ünlü DoTA 2 bilgisayar oyununun The International 2019 Turnuvasının kazananı belli oldu
BUNA göre 34 milyon dolar ödül dağıtılan DoTA 2 bilgisayar oyununun The International 2019 turnuva finali Team Liquid ve RedBull OG arasında oynandı. 4 raunt oynana oyunun ilk raundunu Team Liquid kazanırken geri kalan 3 raundu RedBull OG kazandı. Redbull OG bu zaferle turnuva galibi olurken bir bilgisayar oyununda dağıtılan en yüksek ödüllerden biri bu sene de DoTA 2'nin oldu. Şangay'daki Mercedes-Benz Arena'da oynana turnuva boyunca toplam 34 milyon dolar ödül dağıtıldı. Takımların kazandıkları ödüller ise şu şekilde:
1. TAKIM: $15,604,335
2. TAKIM: $4,458,381
3. TAKIM: $3,086,572
4. TAKIM: $2,057,715
5. TAKIM: $1,200,333
6. TAKIM: $1,200,333
7. TAKIM: $857,381
8. TAKIM: $857,381
9. TAKIM: $685,905
10. TAKIM: $685,905
11. TAKIM: $685,905
12. TAKIM: $685,905
13. TAKIM: $514,429
14. TAKIM: $514,429
15. TAKIM: $514,429
16. TAKIM: $514,429
17. TAKIM: $85,738
18. TAKIM: $85,738