Dev bilgisayar oyunu turnuvası sona erdi: 34 milyon dolar ödül...

BUNA göre 34 milyon dolar ödül dağıtılan DoTA 2 bilgisayar oyununun The International 2019 turnuva finali Team Liquid ve RedBull OG arasında oynandı. 4 raunt oynana oyunun ilk raundunu Team Liquid kazanırken geri kalan 3 raundu RedBull OG kazandı. Redbull OG bu zaferle turnuva galibi olurken bir bilgisayar oyununda dağıtılan en yüksek ödüllerden biri bu sene de DoTA 2'nin oldu. Şangay'daki Mercedes-Benz Arena'da oynana turnuva boyunca toplam 34 milyon dolar ödül dağıtıldı. Takımların kazandıkları ödüller ise şu şekilde:

1. TAKIM: $15,604,335

2. TAKIM: $4,458,381

3. TAKIM: $3,086,572

4. TAKIM: $2,057,715

5. TAKIM: $1,200,333

6. TAKIM: $1,200,333

7. TAKIM: $857,381

8. TAKIM: $857,381

9. TAKIM: $685,905

10. TAKIM: $685,905

11. TAKIM: $685,905

12. TAKIM: $685,905

13. TAKIM: $514,429

14. TAKIM: $514,429

15. TAKIM: $514,429

16. TAKIM: $514,429

17. TAKIM: $85,738

18. TAKIM: $85,738