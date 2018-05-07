Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor

WHATSAPP'TA
WHATSAPP'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.
Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.
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