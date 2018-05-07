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Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. İşte kullanıcıların arasında şaka yoluyla başlayıp hızla yayılan o hatanın ayrıntıları

Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. İşte kullanıcıların arasında şaka yoluyla başlayıp hızla yayılan o hatanın ayrıntıları

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:16
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
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WHATSAPP'TA

WHATSAPP'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.

Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

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