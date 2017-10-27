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Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı
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Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı

Instagram’ın moda ortaklığı direktörü Eva Chen, Instagram’da daha fazla beğeni toplamak için 5 sırrını açıklıyor

Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı

Instagram’ın moda ortaklığı direktörü Eva Chen, Instagram’da daha fazla beğeni toplamak için 5 sırrını açıklıyor

27 Ekim 2017 Cuma 13:12
Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı
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Eva Chen’in ismini duymadıysanız hemen bakmanızı öneriyoruz. 37 yaşındaki Instagram uzmanı arabada ayakkabısı ve çantasıyla çektiği fotoğraflar ile biliniyor. Taksilerin arkasında giydiği ayakkabıları ve çantaları göstererek #evachenpozu hashtag’ini ortaya çıkardı. Instagram’ın ofisindeki minyatür ofisi ile ünlüler ile röportajlar yapan Eva Chen Instagram’ı selfieler ile doldurmak yerine farklı şeyler paylaşıyor. Bu nedenle 769 bin takipçisi olmasına şaşırmayın. 

Birçok dergide çalışarak moda sektörünün basamaklarında hızla ilerleyen Eva Chen Instagram’ın Moda Partnerliği Direktörü oldu. Chen’in paylaşımları her yaştaki kadına hitap ederek lüks modayı ulaşılabilir yapıyor. Siz de Eva Chen’in nasıl bu kadar ünlü olduğunu merak ediyorsanız kendi ağzından açıkladığı sırları okuyabilirsiniz.

1. KENDİNİZE ÖZGÜ BİR SESİNİZ OLSUN

“İnsanların kendine özgü bir kişiliği, espritüelliği ve sesi varsa Instagram’da hemen göze çarpıyor. Her daim insanları güldürmek zorunda değilsiniz ancak içten paylaşımlar insanların kendilerini size daha yakın hissetmelerine yardımcı olacaktır.”

2. MÜKEMMEL OLMAYA ÇALIŞMAYIN

“Instagram’da mükemmeliyetin çok önemli olduğu zamanlar vardı. Mükemmel manikürler, mükemmel yemekler… Ama şimdi İnstagram hikayeleri sağolsun, insanların gerçek hayatlarını görebiliyoruz ve bu daha gerçekçi. Naturel postlar daha çok ilgi çekiyor. Mükemmeliyet, modeller ve ünlüler ile insanların bağını koparıyor. Instagram’ın anahtarı yapmayı sevdiğiniz bir şeyi bulmak ve kendiniz olmak.”

3. KENDİ SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

“Herkesin kendi sınırları ve limitleri vardır. Ne kadar paylaşmak istiyorsanız o kadar paylaşırsınız. Mesela Chiara Ferragni kıyafetlerinden yediği yemeklere kadar hemen hemen her şeyini paylaşıyor. Bu da oldukça kişisel bir Instagram hesabı yaratıyor. Benim belirli kurallarım ve sınırlarım yok. Bazen insanlar bana neden çocuklarımı bu kadar fazla paylaştığımı soruyor. Çocuklarım hayatımın o kadar büyük bir parçası ki paylaşmasam garip olurdu. Ben hayatımın bu kısmını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Instagram’ı herkes kadar stres yaratan bir şey olarak görmüyorum, paylaştığınız şeyler sizin kontrolünüzde ve başkalarının söylediklerine çok da kulak asmayın.”

4. ÇOK DÜŞÜNMEYİN

“İstediğinizi yapın. Eğer çok güzel bir günbatımı çektiyseniz ve paylaşmak istiyorsanız paylaşın. İnsanlar sizin gözünüzden görmeyi sevecekler. Givenchy’nin eski tasarımcısı Riccardo Tisci bu konuda çok iyi. Olduğu yerlerde kendi gözünden birçok manzara paylaşıyor. İnsanlar paylaşımları üzerine çok düşünüyor, kötü bir paylaşımın takipçi kaybettireceğini düşünüyorlar. Bu bazı durumlarda doğru olabilir ancak insanlar hayatı sizin gözünüzden görmeyi sevecekler.”

5. DÜRÜST OLUN

“Eminim bir paylaşımda oldukça zarif bir elbise diğerinde ise eşofmanlarla paylaştığınız resimler aynı beğeni ve yorumu alacaktır. Ashley Graham’ın dürüstçe selüliti olduğunu söylemesi ve paylaşması insanlar tarafından daha çok beğeni ve yorum alıyor. Çünkü dürüst paylaşımlar daha çok ilgi çekiyor. Rol modeller bu tip dürüst paylaşımlar ile çok güzel tepkiler alıyorlar çünkü insanlar kendileri ile özdeşleştirebiliyorlar.”

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Anahtar Kelimeler:
Eva Chenİnstagram
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