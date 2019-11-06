Çinlilerden iPhone'a büyük şok! 20 dakika içerisinde kırdılar

AKILLI telefonlarda klasik şifrelerin yerine yüz tanıma veya parmak izi şifrelemesiyle giderek daha güvenli hale geldiğimizi düşünsek de Çinli hackerlar, olayın hiç de öyle olmadığını 20 dakika içerisinde ispatlamayı başardı. X-Lab güvenlik yazılımları şirketine bağlı çalışan bir grup hacker, Şangay'da düzenlenen GeekPwn 2019 isimli konferansta parmak izi hackleme yöntemlerini lanse etti.

140 DOLARLIK EKİPMANLA 20 DAKİKADA KIRDILAR

Sadece 140 dolar yani yaklaşık 800 TL'lik bir ekipman kullanan hackerlar, herhangi bir parmak izi tarayıcısının 20 dakika içerisinde kaldırılabileceğini ortaya koydu. X-Lab takımının lideri Chen Yu, konferans sırasında salonda yer alan izleyicilerden bir gönüllüyü sahneye çağırarak bir camın üzerine parmağını koymasını istedi. İzleyicinin camın üzerinde bıraktığı parmak izini sıradan bir akıllı telefonla fotoğraflayan ekip, daha sonra bunu kendi geliştirdikleri bir uygulamaya yönlendirdi. Kullanılan yöntemin tam olarak ne olduğu açıklanmadı. Fakat tahminlere göre fotoğrafı çekilen parmak izinin bir 3D yazıcı kullanılarak klonlandığı tahmin ediliyor.