Cilalı Telefon Devri

BARSELONA’da düzenlenen ve mobil iletişim alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) teknoloji devlerinin büyük şovlarıyla dün başladı. Önceki gün HTC, Samsung ve Huawei’nin yeni akıllı telefon modellerinden sonra dün ise Sony, LG ve bir süre önce Nokia’yı satın alan Microsoft son akıllı telefon modellerini tanıttı. Tüm akıllı telefonların işlemci, ram, ekran ve kamera gibi özellikleri güçlendi. Ancak akıllı telefon üreticileri inovasyonu bu kez tasarımda yaptılar. Kullanıcıların akıllı telefonlarını daha kolay ve rahat kullanabilmesi için yapılan bu tasarım inovasyonu, şirketlerin en çok mesai harcadığı konuların başında geliyor.





İkonik tasarım





Nisan ayı başında Türkiye’de satışa sunulacak HTC One M9, daha önce ödül almış HTC One M7 ve HTC One M8’in en iyi tasarım özelliklerini ikonik tasarım anlayışında bir araya getiriyor. Bu tasarım anlayışı hakkında bilgi veren HTC CEO’su Peter Chou, akıllı telefonların artık kişisel bir tarz aracı haline dönüştüğünü ve bu yüzden de tasarımı felsefe haline dönüştürdüklerini söyledi. Belirgin metal kenarlar, daha küçük ve kavraması daha kolay bir görünüm ile birleştiriliyor. İşlenmiş, tamamen metal tek parça gövde tasarımı da dayanıklı zarif çift tonlu gümüş ve altın yüzey ile vurgulanıyor.





Basitlik felsefesi





Samsung, giderek sadeleşen bir tasarımla akıllı telefon modellerini kullanıcılara sunmaya başlıyor. Buna son eklenen akıllı telefon modeli ise Galaxy S6 oldu. Yeni stratejilerinin basitlik felsefesine dayandığını ifade eden Samsung CEO JK Shin, durmak bilmeyen inovasyonu bu çerçevede sürdürdüklerini belirtti. Samsung Galaxy S6, daha önceki modellere göre daha oval bir çizgilere sahip. Bu da kullanıcıların bu modeli daha kolay kavrayabilmesini ve daha kolay kontrol edebilmesini sağlıyor. Samsung Galaxy S6 Edge’in ekranının iki tarafının kavisli olması tasarımda bu modelin bir adım öne çıkmasını sağlıyor.





Spor bir görünüm





Sony, akıllı telefon modelleriyle beraber ‘Omni balance’ adındaki tasarım felsefesini hayata geçirdi. Omni balance tasarımın en son kullanıldığı yeni telefon ise Sony Xperia M4 Aqua oldu. Rakiplerine köşeli şekli ve düz kenarları ile karakterize bir yapı sunan bu yeni akıllı telefon modeli, metal bir çerçeveyle daha spor bir görünüm sunuyor. Sony Xperia M4 Aqua’nın en önemli özelliği ise suya ve toza dayanıklı olması. Buna ek olarak 2 gün şarj ömrüne sahip olan bu model, önümüzdeki haftalarda Türkiye’de satışa sunulacak.





Rengarenk modeller





Geçtiğimiz yıllarda Nokia’yı satın alan Microsoft, kendi markasıyla ürettiği akıllı telefonları kullanıcılara sunmaya başladı. Microsoft Lumia 640 ve 640XL olarak sunulan yeni modeller, tasarım geleneğini farklı renk seçenekleriyle sürdürüyor. Ekranın etrafını saran plastik kasaya sahip olan yeni modeller, pürüsüz bir tasarıma sahip. Lumia 640’ın ekranı 5 inç, Lumia 640XL’in ekranı ise 5.7 inç olarak kullanıcılara sunulacak. Microsoft’un yeni modelleri nisan ayında satışa çıkacak.





Oval arka tasarım





Kendine has farklı tasarımla raflardaki yerini alan LG’nin yeni akıllı telefon modelleri de dikkat çekici. 4 farklı akıllı telefon modellini kullanıcılara sunan LG, oval arka kapak tasarımı kullanıyor. LG Magna, LG Spirit, LG Leon ve LG Joy adındaki modeller, kullanıcıların avucuna oturması için özel olarak tasarlanmış durumda. bu telefon modellerinin arkasında bulunan tuş ise kullanıcılara daha kolay bir kullanım sunuyor.





4G seferberliği





TURKCELL, yeni mobil iletişim teknolojisi 4G için ekonomik ve teknolojik bütün imkanlarını seferber etti. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi öncesi 4G ihale süreci ve mobil iletişim sektörünün 2020 vizyonuna dair görüşlerini paylaşan Turkcell Genel Müdür Vekili İlker Kuruöz, 4G’de en yüksek kapasiteli lisansa talip olduklarını söyledi. Kuruöz, “Ülkemiz için 4G’nin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. 4G ile hem şirketlerimizin küresel rekabet gücü artacak, hem de insanlarımız bilgiye çok daha hızlı ulaşabilecek. Bu yeni dönemde Turkcell olarak, 3G’de olduğu gibi 4G’de de en üstün kapasiteli lisansa talibiz. Müşterilerimize eşsiz ultra mobil genişbant deneyimi sunmak adına ekonomik ve teknolojik bütün imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu.





EKONOMİDE İTİCİ GÜÇ





4G teknolojilerine yıllardır yatırım yaptıklarını anlatan Kuruöz, 4G’nin ülke ekonomimizin büyümesinde en önemli itici güçlerden birisi olacağına inandıklarını ifade etti. Kuruöz, Türkiye’nin mobil iletişimin kapsadığı nüfus oranı itibarıyla dünya çapında lider ülkeler arasında olduğunu da vurgulayarak, “Bu, rekabet sayesinde mümkün oldu. Rekabetin 4G’de de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Operatörlerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda, farklı yatırım imkanlarından faydalanmalarının doğru olacağı inancındayız” dedi.





YERLİ ÜRETİME DESTEK