Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri

Çift ekranıyla akıllı telefon alışkanlığımızı değiştirecek olan Meizu Pro 7 Plus, Türkiye'de satışa çıktı

Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri

Çift ekranıyla akıllı telefon alışkanlığımızı değiştirecek olan Meizu Pro 7 Plus, Türkiye'de satışa çıktı

16 Mart 2018 Cuma 16:39
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
banner404

GLOBAL akıllı telefon pazarına sunduğu uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı modelleri ile değerini ve marka bilinirliğini günden güne arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, M5 Note ve M5s modelleri ile Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Meizu, şimdi de 'kullanıcı alışkanlıklarını yeniden tanımlayan bir telefon' olarak tanımladığı yeni modeli Pro 7 Plus'ı Türkiye'de satışa sundu.

KAMERALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Meizu Pro 7 Plus'ın en karakteristik özelliği şüphesiz ki arkada bulunan 1.9 inçlik ikinci ekranı. Bir çeşit 'always on display' özelliği taşıyan bu ikinci ekran, Meizu'nun iddiasına göre akıllı telefon kullanma alışkanlığımızı tamamen değiştirecek. Ayrıca cihazın 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve 12MP çözünürlüğündeki çift arka kamerası, kullanıcıların maksimum fotoğraf kalitesine ulaşmalarını sağlıyor.

ÖZELLİKLERİ
İşlemci: MediaTek Helio X30

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel)

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom

Ön Kamera: 16MP f/2.0

Batarya: 3500 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Türkiye'de de satış sunulan Meizu Pro 7 Plus'ın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2199 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alırken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2799 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Çift Ekranlı Ilk Akıllı TelefonÇİFT EKRANLITelefon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp artık paylaşamayacak!
WhatsApp artık paylaşamayacak!
Apple ve Samsung onun peşinde! Kilosu 80 dolar
Apple ve Samsung onun peşinde! Kilosu 80 dolar
Nokia'ya devlet yatırımı geldi
Nokia'ya devlet yatırımı geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim