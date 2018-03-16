Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri

GLOBAL akıllı telefon pazarına sunduğu uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı modelleri ile değerini ve marka bilinirliğini günden güne arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, M5 Note ve M5s modelleri ile Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Meizu, şimdi de 'kullanıcı alışkanlıklarını yeniden tanımlayan bir telefon' olarak tanımladığı yeni modeli Pro 7 Plus'ı Türkiye'de satışa sundu.

KAMERALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Meizu Pro 7 Plus'ın en karakteristik özelliği şüphesiz ki arkada bulunan 1.9 inçlik ikinci ekranı. Bir çeşit 'always on display' özelliği taşıyan bu ikinci ekran, Meizu'nun iddiasına göre akıllı telefon kullanma alışkanlığımızı tamamen değiştirecek. Ayrıca cihazın 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve 12MP çözünürlüğündeki çift arka kamerası, kullanıcıların maksimum fotoğraf kalitesine ulaşmalarını sağlıyor.

ÖZELLİKLERİ

İşlemci: MediaTek Helio X30

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel)

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom

Ön Kamera: 16MP f/2.0

Batarya: 3500 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Türkiye'de de satış sunulan Meizu Pro 7 Plus'ın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2199 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alırken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2799 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.