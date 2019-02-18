Chrome kullanıcılarına önemli uyarı!

Dünyanın bir numaralı web tarayıcısı Chrome, büyük bir değişikliğe gidiyor.

Chrome kullanıcılarına önemli uyarı!
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ANDROİD telefonlarda Chrome çok daha kullanışlı bir arayüze kavuşuyor. Sekme sayfasını baştan sona değiştiren güncelleme sonrası kullanıcılar sekmeleri üst üste değil, ızgara şeklinde görecek. Bu da kullanıcılar için sadelik ve kolaylık anlamına geliyor. Sekmeleri açık şekilde gören ve sekmeler arasında geçişi kolaylaşan kullanıcılar bu işe hayli sevinecek.
Henüz test aşamasında olan yeni arayüz, beraberinde Gece Modu'nu da hayata geçirecek. Yani basit bir ayar değişikliğiyle gece moduna dilediğimiz zaman geçebileceğiz. 

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