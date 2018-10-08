Chrome kullanıcılarına kötü haber! Artık kullanılamayacak

Chrome ile internete giren android kullanıcıları artık Chrome kullanamayacak. Peki hangi telefonlarda Chrome kullanılamayacak?

Chrome kullanıcılarına kötü haber! Artık kullanılamayacak
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CHROME'U kullanarak internete girenler için Google flaş bir karar aldı.Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome'un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.XDA'da paylaşılan bilgilere göre, Chrome'un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1'den 4.4'e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.

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