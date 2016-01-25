Chrome kullanıcıları dikkat

25 Ocak 2016 Pazartesi 09:23
İŞLEV örneğin EDGE bağlantısıyla girdiğiniz bir web sayfasının yalnızca metin modunda açılmasını da sağlayabilir. Tabi tüm bunların olabilmesi için yeni işlevin web sayfasının geliştiricilerin tarafından kullanılması gerekiyor.
Bunun yanında internet bağlantınızdaki anlık yavaşlamalar sizi kalıcı olarak etkilemiyor. Chrome, internet hızınızdaki değişiklikleri de sitelere bildirebildiğinden sayfalar, hızınıza gerçek zamanlı olarak ayak uydurmuş oluyor.
Elbette tüm yenilikler bununla sınırlı değil. Chrome 42'de ortaya çıkan push bildirimleri, Chrome 48'de yeni işlevlerle zenginleştiriliyor. Yenilik sayesinde geliştiriciler, bildirimlerine yeni işlevler ilave edebiliyorlar.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58