Chrome kullanıcıları dikkat

İŞLEV örneğin EDGE bağlantısıyla girdiğiniz bir web sayfasının yalnızca metin modunda açılmasını da sağlayabilir. Tabi tüm bunların olabilmesi için yeni işlevin web sayfasının geliştiricilerin tarafından kullanılması gerekiyor.

Bunun yanında internet bağlantınızdaki anlık yavaşlamalar sizi kalıcı olarak etkilemiyor. Chrome, internet hızınızdaki değişiklikleri de sitelere bildirebildiğinden sayfalar, hızınıza gerçek zamanlı olarak ayak uydurmuş oluyor.