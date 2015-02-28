Chrome kullananlara önemli uyarı

28 Şubat 2015 Cumartesi 22:48
GOOGLE, sörf güvenliğini arttırmak için Chrome tarayıcıya yeni bir özellik ekliyor. Chrome bundan sonra, zararlı yazılım indirmeye kalkışan web siteleri hakkında kullanıcısını uyaracak.
Google'ın uyarılarına konu olacak yazılımlar sadece zararlı yazılımlar, virüsler, trojanlar değil, ayrıca kullanıcıyı aldatmaya yönelik yazılımlar da olacak. Bunların arasında, belirli bir amaç için kurulumu yapılırken, reklam amaçlı ek yazılımlar kurmaya yeltenen programlar da var. Kullanıcılar bir web sitesinde dolaşırken Chrome küçük bir pop-up'la kullanıcıyı tehlikeli yazılımlar hakkında uyaracak. Google ayrıca benzer uyarı sistemlerini diğer servislerine de adapte edecek. Google'ın bu çabasından sonra, bilgisayarlarımızı işgal eden adware'lerin sayısında önemli bir azalma bekleniyor.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 21:51