Chrome kullananlara kötü haber

GOOGLE, çıkalı neredeyse dört yıl olan Ice Cream Sandwich için verdiği uygulama desteğini yavaşça tamamlıyor; en azından Chrome için.

Chrome 42, Android’in Ice Cream Sandwich’te (4.0.x sürümü) desteklenen son Chrome sürümü olacak ve tarayıcının ileriki sürümleri, eski Android’de çalışmayacak. Google’ın Chromium Blog’da yaptığı açıklamaya göre Chrome’u eski cihazınızda kullanmaya devam edebileceksiniz, ancak yeni sürümlere geçiş yapamayacaksınız.