Chrome kullananlara çok kötü haber

ANDROİD sürümü eskiyen telefonlara Google'dan kötü haber... Chrome artık Android 4.0 sürümüne Chrome desteği sunmayacak. Google, çıkalı neredeyse dört yıl olan Ice Cream Sandwich için verdiği uygulama desteğini yavaşça tamamlıyor; en azından Chrome için.
Chrome 42, Android'in Ice Cream Sandwich'te (4.0.x sürümü) desteklenen son Chrome sürümü olacak ve tarayıcının ileriki sürümleri, eski Android'de çalışmayacak. Google'ın Chromium Blog'da yaptığı açıklamaya göre Chrome'u eski cihazınızda kullanmaya devam edebileceksiniz, ancak yeni sürümlere geçiş yapamayacaksınız.
Firmanın sıkça sorulan sorular sayfasına göre Ice Cream Sandwich, Chrome'u çalıştırabilmek için birçok fedakarlığa, bunun yanında karmaşık kodlara ihtiyaç duyuyordu. ICS'nin kullanım oranı son bir sene içinde önemli ölçüde gerilediğinden, değişiklik Android'li cihazların sadece yüzde 6'sını etkileyecek. Chrome 42'nin final sürümünün Nisan ortalarında yayınlanması bekleniyor.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 10:44