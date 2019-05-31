Chrome'dan kullanıcıları sevindirecek hamle

CHROME uzantıları için iki önemli sınırlama geliyor. Söz konusu sınırlama ile kullanıcıların verileri, uzantıları geliştirenlerden daha çok gizlenmiş olacak. Peki Chrome'daki bu değişiklik kullanıcılara nasıl yansıyacak?

Mesela Chrome Web Mağazası’ndan indirdiğiniz bir uzantı belli bir göreve hizmet ediyor ancak bu görevi gerçekleştirmenin birden fazla yolu bulunuyor. Chrome, söz konusu uzantıyı görevini en az sayıda hassas veriye ulaşarak tamamlaması için zorlayacak.



Chrome'a gelen bu kısıtlamayla birlikte kullanıcılar tarafından oluşturulan her türlü kişisel iletişim veya içeriğe erişime ihtiyaç duyan Chrome uzantıları da gizlilik politikalarına tabi olacak.



Yeni uygulama sonbahar aylarında hayata geçecek.