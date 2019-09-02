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Chandrayaan-2'nin iniş modülü yörüngeden ayrıldı

Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin Ay'ın güney kutup bölgesine iniş yapacak modülünün yörüngede kalan kısımdan ayrıldığı bildirildi

TEKNOLOJİ 02.09.2019, 17:16 02.09.2019, 17:24 Enes Subaşı
Chandrayaan-2'nin iniş modülü yörüngeden ayrıldı
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HİNDİSTAN Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Chandrayaan-2'nin iniş  modülünün, yörüngedeki bölümden ayrıldığını açıkladı. Hem iniş modülünün hem de yörüngedeki araçta var olan sistemlerin  "sağlıklı işlediği" belirtildi. Chandrayaan-2'nin iniş modülünün, hafta sonu Ay'ın güney kutup  bölgesinde  iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi  planlanıyor.
Gezginci aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan  kraterleri incelemesi bekleniyor.   Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını  2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı  başarmıştı. Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.
 

#Chandrayaan
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