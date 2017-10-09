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Cep telefonunda rekor indirim

iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S8 ve Note 8'in çıkmasıyla birlikte bu markaların bir ve iki önceki sıfır ve garantili modellerinde 1000 TL'ye yaklaşan indirimler başladı

Cep telefonunda rekor indirim

iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S8 ve Note 8'in çıkmasıyla birlikte bu markaların bir ve iki önceki sıfır ve garantili modellerinde 1000 TL'ye yaklaşan indirimler başladı

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:46
Cep telefonunda rekor indirim
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32 GB iPhone 6S 3200 TL'den 2500 TL'ye, 32 GB iPhone 6 2400 TL'den 1980 TL'ye, 64 GB'lık iPhone 6S 3300 TL'den 2720 TL'ye, 32 GB'lık iPhone 7 3800 TL'den 2970 TL'ye, 128 GB'lık iPhone 7 ise 4305 TL'den 3700 TL'ye kadar düştü. 
'GALAXY'DE SAVAŞ 
Galaxy S8 ve Note 8 serileriyle iPhone'a meydan okuyan Samsung'da da ciddi indirimler başladı. Posta'nın haberine göre, bazı e-ticaret sitelerinde günün indirim fırsatları olarak da sunulan cihazlardan 32 GB'lık Galaxy S7 3000 TL'den 1900 liraya kadar düştü. 
Yine 32 GB'lık hafızaya sahip Galaxy S7 Edge'in fiyatı ise 3300 TL'den 2700 TL'ye Galaxy JR Prime 1505 TL'den 1240 TL'ye kadar indi. 
HUAWEİ ENSELERiNDE 
Bu iki markanın bazı ülkelerde önüne bile geçmeyi başaran Çinli teknoloji devi Huawei'in kısa süre sonra çıkacak olan Mate 10 modeli de bir önceki modellerinin düşmesini daha şimdiden sağladı. 
Markanın 32 GB'lık Mate 8 modeli 2005 TL'den 1320 TL'ye, 16 GB'lık P9 lite modeli de 1205 TL'den 1000 TL'ye düştü. 

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