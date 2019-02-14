Cep telefonu ÖTV oranı iki katına çıkıyor!

BİLDİĞİNİZ üzere, yurt dışından getirilen akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında ÖTV vergisi alıyordu. Fakat, Plan ve Bütçe Komisyonu’na yeni yasa tasarısıyla beraber söz konusu bu telefonlar üçe ayrılmış durumda.

Kanun tasarısında söz konusu bu telefonlar, birinci grup fiyatı 1200 TL‘ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar, üçüncü grup ise 2400 TL‘den fazla olanlar olarak bizleri karşılıyor.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz görebileceğiniz üzere, söz konusu fiyat grubundaki telefonlarında Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda. Ancak yeni düzenlemeyle beraber, akıllı telefonlardan alınan vergi oranı yüzde 50′ye kadar çıkartılabilmesi için de yetki verildi.

Bu da şu anlama geliyor ki, fiyatı 2500 TL‘den fazla olan cihazlardan yüzde 50 ÖTV zammı uygulanabilecek. Paylaşılan bilgilerde ayrıca, söz konusu bu yüzde 25′lik vergi matrahının üst sınırı dört bir oranı kadar da indirilebileceği de belirtiliyor.

Peki, siz bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu ile ilgili düşüncelerini hemen aşağıda yer alan yorum kısmından aktarabilirsiniz.