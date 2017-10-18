Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor

17 Ağustos tarihinde görüntülenen çarpışma hem ABD Lazer İnterferometre Kütle Çekimsel Gözlemevi hem de NASA teleskoplarının bir gama ışıması bulmasıyla tespit edildi. 130 milyon ışık yılı ötede iki nötron yıldızının çarpışması sonucu oluşan ışıma ve yayılma dalgalarında altın, gümüş ve platin gibi maddelere rastlandı. Böylelikle ilk kez iki yıldızın çarpışması sonucu oluşan yerçekimsel dalgalar etkileriyle birlikte kayda alınmış oldu. Bu gelişme evrende bulunan altın, gümüş, platin ve uranyum gibi değerli maddelerin kaynağının da nötron yıldızlarının çarpışması olduğunu göstermiş oldu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.