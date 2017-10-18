Çarpışan yıldızlar altın gümüş saçıyor

17 Ağustos tarihinde görüntülenen çarpışma hem ABD Lazer İnterferometre Kütle Çekimsel Gözlemevi hem de NASA teleskoplarının bir gama ışıması bulmasıyla tespit edildi. 130 milyon ışık yılı ötede iki nötron yıldızının çarpışması sonucu oluşan ışıma ve yayılma dalgalarında altın, gümüş ve platin gibi maddelere rastlandı. Böylelikle ilk kez iki yıldızın çarpışması sonucu oluşan yerçekimsel dalgalar etkileriyle birlikte kayda alınmış oldu. Bu gelişme evrende bulunan altın, gümüş, platin ve uranyum gibi değerli maddelerin kaynağının da nötron yıldızlarının çarpışması olduğunu göstermiş oldu.