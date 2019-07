Canon, Türklerin fotoğrafçılık alışkanlıklarını açıkladı

CANON, Dünya Kamera Günü özelinde fotoğraf düşkünlerinin fotoğrafçılığa dair önceliklerini, ilgisini ve fotoğraf makinesi seçimleri gibi detayları içeren bir araştırmaya imza attı. Şirketin Türkiye'deki Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen ankete verilen 51 bin yanıtı analiz ederek Türkiye’nin fotoğrafçılığa dair tercihlerini ortaya koyan haritayı oluşturdu.



Performans her şeyden daha değerli



Anket sonuçlarına göre; yüzde 60’ı erkek; yüzde 40’ı kadın olan katılımcıların yarısından fazlası kendi fotoğraf makinesine sahip. Fotoğraf makinesi satın alınırken de zannedilenin aksine fiyattan önce ürününün performansına dikkat ediyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 68’i fotoğraf makinesini, performansına bakarak satın almaya karar veriyor. Satın alma ise en çok teknoloji marketlerinden gerçekleştiriliyor.



Türkler, fotoğraf makineleri ile selfie çekmiyor



Ankete katıların yüzde 40’ı ne kadar sıklıkta fotoğraf çektikleri sorusuna haftada 1 yanıtını verirken her 2 kişiden 1’i ise fotoğraf makinesine 2.000 ile 5.000 TL arasında bütçe ayırıyor. Çalışmanın dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise dünyadaki birçok millet gibi selfie çekmeyi seven Türkler, sanılanın aksine fotoğraf makinelerini selfie için kullanmıyor, yalnızca fotoğraf çekiyor.



En çok doğa fotoğrafçılığı seviliyor



Anketi yanıtlayanlar en çok kış mevsiminde fotoğraf çekmeyi sevdiklerini belirtirken; katılımcıların yüzde 57’si ise doğa karelerini fotoğraflamayı tercih ediyor. Katılımcılardan yüzde 77’si kendini amatör olarak tanımlarken, düzenli olarak fotoğraf çekenlerin ise yakın çekim yapmayı daha çok sevdiği görülüyor. Son olarak fotoğraf makinelerinde en çok hareketli ekran özelliği kullanılıyor.