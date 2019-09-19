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Son Dakika

Bugün son gün! Apple, bu iPhone'ların fişini çekiyor

Apple yeni işletim sistemi iOS 13 ile eski model iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor. iOS 13, 19 Eylül tarihinde kullanıma giriyor. İşte ilk önce güncelleme alacak ve güncelleme alamayacak olan iPhone modelleri...

TEKNOLOJİ 19.09.2019, 10:40
Bugün son gün! Apple, bu iPhone'ların fişini çekiyor
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iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

İşte ilk önce güncelleme alacak iPhone modelleri:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

#Apple #ıphone #güncelleme
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