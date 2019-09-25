Bu telefonun her tarafı ekran! Satış fiyatı dudak uçuklatıyor

TOPLAMDA üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha'nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde.Ana kameranın dışındaki diğer kameralara baktığımızda bir geniş açı kamera ve telefoto kamera karşılıyor bizleri. Geniş açı kamera, 20 Megapiksel çözünürlüğüne ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipken telefoto kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.Ekran konusunda sınırları aşan firma, Mi Mix Alpha için 108 MP'lik kamera donanımına sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.Xiaomi Mi Mix Alpha, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor.Xiaomi, herhalde ekrandan yer bulamamış olacak ki sadece 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor. Böylesine büyük bir ekranda, böylesine yüksek çözünürlüklü bir kamera ile bu batarya günde minimum 2 kez telefonu şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak hemen üzülmeyin, telefonun kablolu ya da kablosuz şarj hızları gözleri kamaştırıyor.

Fiyatı ne olacak?

Telefon Çin'de 19.999 yuana satışa sunulacak. Dolar bazında 2800 ABD dolarına denk gelen bu tutar, Türkiye için vergisiz 16.000 TL seviyesine denk geliyor. Pek mümkün görünmüyor ama Xiaomi Mi Mix Alpha Türkiye'de satışa çıkarsa fiyatı vergiler ve kar marjı dahil 36.000 TL baremine kadar yükseliyor.