Bu numaraya dikkat

Telefon dolandırıcılığının çeşitli oyunlarına bir yenisi daha eklendi. 0888222200* numaralı telefondan gelen çağrıyı cevaplamak ücretlendirmeye neden oluyor

DOLANDIRICILARIN hedefinde bu sefer, gelen aramayı cevaplayan tüketiciler var. 0888222200* numaralı bir telefondan aranıyorsunuz kim olduğunu bilmeden gelen aramayı açtığınız anda telesekreterin “Kaydınız alınmıştır” bildirimini duyuyorsunuz ve arama sonlanıyor. Ardından kontör ya da fatura bilgilerini kontrol ettiğinizde 20 lira ile 40 lira arasında ücret yansıtılarak, üyelik işleminiz başlatıldığını öğreniyorsunuz. Kısaca, çağrıyı yanıtladığınız an para ödüyorsunuz.

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