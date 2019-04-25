Bu kadarı beklenmiyordu! Facebook 4 ay içerisinde...

FACEBOOK, mali yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar elde etti. İlk çeyrekte hisse başına kar, geçen yılın aynı dönemindeki 1,69 dolardan 1,89 dolar seviyesine yükseldi. Analistler ise hisse başına 1,63 dolar kar bekliyorlardı.

İlk çeyrekte Facebook'un gelirleri ise yüzde 26 artışla 15,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 12,0 milyar dolar olan gelirlerin bu çeyrekte 15,0 milyar dolar olacağı öngörülüyordu. Facebook'un aylık ve günlük kullanıcı sayıları da ilk çeyrekte yüzde 8 artarak sırasıyla 2,4 milyar ve 1,6 milyar oldu.