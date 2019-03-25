Bu haberi okuyan telefonuna sarıldı

GÜNCELLEME Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden veya iTunes üzerinden ulaşılabilir. Tüm iOS güncellemelerinde olduğu gibi, iOS 12.2’yi indirmek ücretsizdir. iOS 12.2’nin tüm iOS kullanıcılarına ulaşması biraz zaman alabilir. iOS’un “Yazılım Güncelleme” menüsünde güncellemeyi göremiyorsanız biraz beklemeli ve tekrar denemelisiniz.

iOS 12.2’nin Beraberinde Getirdiği Yenilikler

iOS 12.2, iOS için önemli bir güncellemedir ve birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Birincisi ve en önemlisi, iOS 12.2 güncellemesi yeni Apple News+ abonelik hizmeti için destek sağlayarak, Apple News abonelerinin aylık ücret karşılığında haberlere ve dergilere sınırsız erişim sağlamasına izin veriyor. Güncelleme, Apple News’i Kanada’daki iOS kullanıcılarına getirerek servisin ABD, İngiltere ve Avustralya’dan sonra dördüncü ülkede kullanılmasını sağlıyor.



Apple, Yeni Servisi Apple News+'ı Duyurdu!

Apple, bugün, "Şov Zamanı" özel etkinliğinde yeni ücretli servisi Apple News+'ı duyurdu. Şirketin duyurduğu servis ile tanınmış yayıncıların haberlerine ve popüler dergilere ulaşılabilecek. Yeni Serviste 300'den Fazla Dergi Yer Alıyor...

iOS 12.2 Yeni Animoji

Güncelleme, domuz, köpekbalığı, zürafa ve baykuş dahil olmak üzere 4 yeni Animoji’yi kullanıma sunuyor.

iOS 12.2, LG, Sony ve Samsung gibi şirketlerin üçüncü taraf TV’leri için AirPlay 2 ve HomeKit desteği sunuyor. Bu destek ile Ev uygulamasına TV erişimi eklenirken, tam iPhone ekranını kaplayan ve daha koyu bir renge sahip olan Denetim Merkezi’ne yeniden tasarlanan TV uzaktan kumandası geldi.

Apple TV Kumandası

Apple, TV’nize kimlerin erişebileceğini ve içerik yansıtabileceğini kontrol etmek için “TV Erişime İzin Ver” şeklinde yeni bir seçenek sunuyor.

Güncellemenin yüklendiği iOS cihaz tvOS 12.2 çalıştıran Apple TV ile eşleştirildiğinde Siri’den üçüncü taraf TV’lerde belirli TV şovlarını, filmleri ve müzik oynatmasını isteyebilirsiniz.

ABD’li operatör AT&T kullanıcıları için iOS 12.2, standart LTE ikonunun yerine “5G E” simgesini sunuyor. Mevcut hiçbir iPhone 5G’yi desteklemediği için bu simgenin 5G ile karıştırılmaması gerekiyor. Bu yeni “5G E simgesi LTE’nin yükseltilmiş bir sürümünü temsil ediyor.

Apple, Goldman Sachs ve MasterCard ile işbirliği içinde sunulan kredi kartı Apple Card için Wallet (Cüzdan) uygulamasının arayüzünü güncelleme ile tümüyle yeniledi. Artık Wallet uygulamasından Apple Card ödül takibi, bakiye yönetimi araçlarına erişim, harcama alışkanlıkları hakkında bildirimler ve harcama limitlerini belirleme seçenekleri gibi benzersiz özelliklere erişilebilir.

Güncellemede ayrıca onlarca küçük değişiklikler yer alıyor. Ekran Süresi özelliği güne göre özelleştirilebilir. Apple News, AirPlay, Denetim Merkezi’nden Remote simgeleri yeniden tasarlandı ve Mesajlar uygulamasından gönderilen sesli mesajlar artık daha kaliteli.

iOS 12.2 ile Safari gizliliğinde de yükseltme yapıldı. Ayarlar > Safari > Gizlilik ve Güvenlik menüsüne “Hareket ve Yönlendirme” seçeneği eklendi. Bu seçenekle web sitelerinin ivmeölçer ve jiroskoptaki hareket verilerine dayanan içeriği görüntülemesi kontrol edilebiliyor. Akıllı İzleme Önleme özelliğinde de iyileştirmeler yapıldı.

Ayrıca, Apple cihazla ilgili bilgileri daha mantıklı bir şekilde görüntülemek için Ayarlar uygulamasının “Hakkında” ekranını güncellendi.