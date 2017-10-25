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BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak açıklama!

Ülkemizde hizmet veren GSM servis sağlayıcılarının tarife savaşı kullanıcılara onlarca seçenek sunuyor. Hal böyle olunca en kapsamlı ve en uygun fiyatlı tarifeyi kullanmak istiyorlar. BTK, ileri tarihli tarife ve operatör değişikliğini yürürlülüğe soktu ve kullanıcıların, sözleşme süresini beklemek zorunda olmadıklarını açıkladı

BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak açıklama!

Ülkemizde hizmet veren GSM servis sağlayıcılarının tarife savaşı kullanıcılara onlarca seçenek sunuyor. Hal böyle olunca en kapsamlı ve en uygun fiyatlı tarifeyi kullanmak istiyorlar. BTK, ileri tarihli tarife ve operatör değişikliğini yürürlülüğe soktu ve kullanıcıların, sözleşme süresini beklemek zorunda olmadıklarını açıkladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:11
BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak açıklama!
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ÜLKEMİZDE yaklaşık 80 milyon GSM aboneliği var ve bu abonelere hizmet veren 3 farklı servis sağlayıcısı bulunuyor. Firmalar daha fazla aboneye daha uzun sürelerle sahip olmak adına bitmek bilmeyen bir ticari savaş içine giriyorlar. Sonuç olarak tüketiciler, onlarca avantajlı tarife ve kampanyalı seçeneklerle karşı karşıya kalıyorlar. 
Hali hazırda bir aboneliği bulunan ve sözleşme süresi içinde olan kullanıcılar, hizmet aldıkları operatörlerin ya da rakiplerinin daha avantajlı tarifelerini görseler de geçiş yapamıyorlar. Gerekli işlemler için sözleşme süresini takip etmek zorunda kalıyorlar ve sözleşmeleri bitene kadar el mahkum eski tarifeleri kullanıyorlar. 
 
Kullanıcılarına taahhüt bozma cezası yansıtan operatörler, sözleşmeleri ticari bir kelepçe gibi kullanıyorlar.
 
Durumu fark eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mağduriyete el koydu ve müjdeli haberi verdi:
 
Artık aboneler, tarife veya operatör değişikliği gibi bir dizi nakil işlemleri için sözleşme sürelerinin bitmesini beklemek zorunda değiller. Kurumdan yapılan resmi açıklama şöyle:
 
"Söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının, bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde ya da fatura kesim tarihinde tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği, ancak bu taleplerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığı görülmüştür."
 
"İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler kurumumuza iletilmiştir. Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan, ’Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar’ yönetmeliği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Kararı ile onaylanmıştır."
 
"Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar’da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile; aboneliğin dondurulması, nakil, tarife, paket veya kampanya aktivasyonu, tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu işlemleri için ileri tarihli işlem taleplerini işletmecilere iletme imkanına kavuşmuşlardır. Aboneler, ileri tarihli işlem taleplerini, talebin işletmeciye iletilme tarihinden itibaren en fazla 60 gün sonrası için yapabileceklerdir. İleri tarihli işlemlerin kullanımı için yükümlü işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacaklardır."

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GsmBtkOperatör
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