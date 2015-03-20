BTK uyardı! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Cryptolocker" isimli zararlı yazılım konusunda vatandaşlara, "Bu tuzağa düşmemek için gelen e-postalar dikkatli biçimde incelenmeli. İsim benzerlikleri, harf farklılıkları gibi küçük nüanslara dikkat edilmeli ve içeriğinden emin olunmayan dosyalar çalıştırılmamalı" uyarısında bulundu. BTK'dan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Cryptolocker isimli zararlı yazılımın maddi ve manevi zarara yol açtığı belirtildi. Söz konusu zararlı yazılımın bilgisayara bulaştığında bilgisayarın işletim sistemine yerleşerek kullanıcının sisteminde aktif olduğu ve en sık kullanılan dosyaları şifrelediği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kullanıcı, şifrelenen dosyaları açamamakta ve dolayısıyla da kullanamamaktadır. Zararlı yazılım aracılığıyla kullanıcının ekranına bir mesaj çıkartılarak, dosyaların şifrelendiği, şifrelenen dosyaların tekrar elde edilmesi için fidye yazılımını yazan kişilerin belirlediği ve yönlendirdiği yere belirli miktarlarda ücret ödenmesi talep edilmektedir. Söz konusu zararlı yazılımın yayılması çeşitli içeriklerde 'oltalama saldırıları' şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin saldırganlar hedef alınan kullanıcıya özel olarak düzenlenmiş ve bilinen telekomünikasyon-teknoloji şirketleri tarafından gönderildiği izlenimi veren sahte fatura e-postaları göndermektedir. Vatandaş da kendisine gelen faturayı görüntülemek için e-postadaki bağlantıları takip etmektedir. Son günlerde karşılaşılan diğer bir yöntem ise PTT posta hizmetlerinin adını kullanarak 'Kargonuz teslim edilememiştir' başlığıyla e-posta atmak şeklindedir. Bu yöntemde kullanıcıdan adres bilgilerini güncelleyip kargolarını alabilmeleri için 'PTT Adres Değişikliği Formu'nu doldurmaları istenmekte ve teslim edilmeyen gün başına ücret ödenmesi gerektiği belirtilmektedir."

Kritik dosyalar belirli aralıklarla yedeklenmeli