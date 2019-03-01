Blackberry'den Twitter'a patent ihlali suçlaması

DEV teknoloji şirketleri arasında sürekli ortaya çıkan patent davalarına bir yenisi daha eklendi. Kanadalı şirket Blackberry, Twitter'ın kendi patentini ihlal ettiği iddiasıyla dev şirkete dava açtı. Eski popülaritesini bir daha geri kazanamayan Blackberry, geliştirdiği teknolojilerin patentini aldıktan sonra bu tür davalarla çok kez gündeme geldi.

Daha önce Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal platformlara patent ihlali konusunda dava açan şirket gözünü Twitter'a dikti. Açılan davanın sohbet sırasında karşı taraf mesajı okuduğunda bildirimlerini ve mesaj göstergesini iptal eden bir tekniği kullanmasıyla alakalı olduğu belirtildi. Aynı zamanda bir alıcının sohbet içinde mesaj okuyup okumadığını belirlemek için olduğu da söyleniyor.



Ortaya çıkan dava dilekçesinde Blackberry, geliştirdiği teknolojileri koruma altına almada çok hassas olduklarını ve Twitter'ın patent ihlalini kasıtlı olarak yaptığını iddia etti. Bunun yanında şirket dava süresince uğradığı tüm masrafların karşılanmasını istiyor.