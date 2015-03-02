Bilinmeyen çağrılara dikkat

BİLİNMEYEN aramaların büyük bölümü pazarlama şirketlerinden geliyor. Aramalarını istemediğiniz şirketlerden, belki de hiç ilgilenmediğiniz konularda. Ama öte yandan da, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan bir numara da olabilir bu. Bu ihtimali dikkate alarak yanıt verirsiniz muhtemelen, sonra da arayan pazarlama şirketi çıkar. Buna maruz kalmamak için bilinmeyen numaraları tespit eden akıllı telefon uygulamalarını cihazınıza yükleyebilirsiniz. Sizin için bu uygulamalardan altısını inceledik.

TRAPCALL

Bu uygulama hem Apple hem de Android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Teltech tarafından üretilmiş. Şirketin merkezi ABD'de New Jersey eyaletinde. Cihazına indirirken ücret ödemiyorsunuz. Ama 'arayan numarayı tespit etme' hizmetinden yararlanmanın maliyeti ayda 5 dolar civarında. Telefonunuz bilinmeyen bir numarayla çaldığında kapat tuşuna iki kez bastığınızda reddediliyor. Uygulama derhal size arayan numarayı gösteren bir mesaj gönderiyor. Numaranın kullanıldığı adres de sistemin içindeyse size gönderiliyor. Ayrıca istemediğiniz numaralardan oluşan bir 'kara liste'yi engellemenize olanak sağlıyor. Yazılımın tanıtımında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Meir Cohen, "Casuslar ya da teknoloji fanatikleri için tasarlanmadı bu uygulama" görüşünü dile getirdi. Cohen, " Herkes bilinmeyen numaralar tarafından aranmaktan nefret eder. Hepimiz arayanın kimliğini ve kabul ya da reddetme seçeneğimizin olduğunu bilmek isteriz" diyor.

TRUECALLER

Bu uygulamanın yaratıcısı olan İsveç şirketi True Software Scandinavia AB, dünya genelinde 85 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyor. Android, iOS, Blackberry ve Windows işletim sistemleri uygulamaları ücretsiz indirebiliyor. Yazılım internet sitesi aracılığıyla da kullanılabiliyor. Geçmişte tespit edilmiş milyonlarca telefon numarası taranarak işleyen bir sistem. Uygulama, bu numaraları tespit ettikten sonra, istenmeyen aramaları önlemek için engelleme fonksiyonunu devreye sokuyor. Uygulamanın internet sitesi, arayan numaraya ilişkin fotograf ve yorumları da içeren ek bilgileri de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

CONTACTİVE

Bu ücretsiz uygulama, Klink adlı şirketin kurucusu olan İspanyol Iñaki Berenguer'in fikri, 2013'te tasarlanmış. Berenguer, yakınlarda İngiliz şirketi Thinkingphones'u da satın almıştı. 600 milyon telefon numarasından oluşan bir veri tabanı olduğunu savunan uygulamanın tasarımcılarına göre, Contactive, bilinmeyen numarayı tanımlayabilmek için Facebook, Twitter, LinkedIn ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ağlarını da tarayabiliyor. Uygulama üstelik bu tarama işlemini bir kaç saniye içinde tamamlıyor.

TRACK CALLER LOCATİON

ABD ve İngiltere'de büroları bulunan Smartlogic'in üretimi olan uygulama Ekim'den bu yana kullanımda ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı kullanmak için internete bağlı olmanız gerekmiyor. Önceki uygulamalardaki fonksiyonlara ek olarak Track Caller Location'la GSM bağlantınızın olması yeterli. Dolayısıyla, diğerlerinden daha yaygın kullanılma olanağı var uygulamanın.

WHOSCALL

Bu uygulama da, bir kaç saniye içinde dev bir veri tabanını araştırabiliyor. Tayvan merkezli şirket olan Gogolook, 20 milyon telefon görüşmesini filtreleyebildiğini ve 500 binden fazla 'dürüst olmayan' ya da 'baş ağrısı' olarak görülebilecek telefon aramasını tespit ettiğini söylüyor. Contactive gibi, 600 milyon numaradan oluşan bir veri tabanını eşleştirerek arayanın kimliğini tespit etmeye çalışıyor. İstenmeyen numara tespit edildiğinde de kullanıcı söz konusu arayanın telefon ya da mesajla ulaşma yollarını engelleyebiliyor.

WHOS CALLİNG?