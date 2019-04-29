Beyin sinyallerini konuşmaya çevirdiler!

Bilim adamları, düşünceleri okuyarak söze döken ve yapay zekayla çalışan bir cihaz geliştirdi

Beyin sinyallerini konuşmaya çevirdiler!
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WALL Street Journal'in haberine göre, San Francisco'da California  Üniversitesinden bir ekibin geliştirdiği deneysel beyin şifre çözücü, deneklerin  beyinlerinden alınan sinyal kayıtlarını, yapay zeka, otomatik öğrenme ve konuşma  sentezleyici ile birleştirdi.
Bilim adamlarının, beyin sinyallerini konuşmaya çevirebilmek için  düşünceleri sözlü biçimde ifade etmeyi sağlayan kasları kontrol etmek amacıyla  üretilen dürtülerden faydalandığı belirtildi.
Uzmanlar ilk aşamada normal konuşabilen 5 gönüllünün beyinlerine  elektrotlar yerleştirdi. Denekler, onlarca test cümlesini okurken, bilim  adamları, dudaklar, çene, dil ve gırtlakta sesi sözcüklere dönüştüren yüzden  fazla kasa gönderilen nöral dürtüyü kayda aldı. 
İkinci aşamada, sinyalleri, kas hareketleri veri tabanıyla  eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla beyin sinyalleri sesli konuşmaya  dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş konuşmada, dakikada 150 kelime ve yaklaşık  yüzde 70 doğruluk payıyla cümleler türetildiği vurgulandı. 
Yapay zekayı geliştiren ekipte yer alan Profesör Edward Chang,  çalışmanın, ilk kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak bütünlüklü sözlü  cümleler oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. Sistemin, İngilizcede  "sh" gibi uzatılan seslerde daha etkili olduğu da ifade edildi. 
Üzerinde daha çok çalışılarak mükemmel hale getirilmesi durumunda  yapay zeka cihazının, gelecekte bir gün normal tempoda konuşma kabiliyetlerini  kaybeden hastalar üzerinde kullanılabileceği kaydedildi. 
Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

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